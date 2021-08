Covid dejó sin empleo a 2 mil trabajadores en Xalapa

Xalapa, Ver. -La suspensión de actividades no esenciales por la Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor dejó sin empleo al menos a 2 mil trabajadores en la región de Xalapa.

Lo anterior lo expuso el Secretario General de la Federación Autónoma de Obreros y Campesinos del Estado de Veracruz, Francisco Morales Sarmiento.

"Nada más en Xalapa tenemos entre mil 500 y 2 mil trabajadores que han quedado sin empleo y buscan la manera de subsistir de manera legal”, declaró el dirigente obrero.

Ante dicha situación, reveló que la organización que encabeza realizó "vaquitas" para entregar productos de la canasta básica a los desempleados.

"Hemos hecho ’vaquitas’ y hemos comprado frijoles, arroz, y visitado a los compañeros que no tienen qué comer; el Gobierno tiene las puertas cerradas, no hay quien escuche o ayude parece que estamos viviendo un sistema en donde se nos ha dado la espalda, no a los líderes sino a toda la ciudadanía".

A lo anterior, reprochó la falta de apoyo del Gobierno del Estado y del Federal, dado que conservan una política de puertas cerradas para los ciudadanos.

"Los apoyos del Gobierno no llegan, es inexplicable porque debe haber dinero para enfrentar este tipo de contingencias. No es claro, no se ve dónde están esos recursos o quién se los está quedando y es lamentable"

Enfatizó que urge reactivar la economía porque ya hay ciudades “fantasma” y ante la falta de inversión en obra pública auguró que la situación económica siga complicándose.

