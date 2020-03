Covid-19 dio respiro a playas, pero golpeará la economía de Veracruz

Xalapa, Ver. - "El mundo está tomando un respiro", así Cristian López ve la epidemia del covid-19, él es instructor de buceo y un defensor de la vida marina.

Aseguró que desde hace varios años las playas del puerto de Veracruz no se veían así de tranquilas y sobre todo limpias.

El bulevar costero Manuel Ávila Camacho luce en completa calma a lo lejos se aprecian dos personas que no acataron las medidas de prevención y salieron a correr, en la playa Regatas una familia disfruta del mar mientras ve a sus hijos jugar a pesar de las banderas rojas que están colocadas en distintos puntos, el día está soleado y caluroso.

Del otro lado del bulevar se encuentra un negocio de buceo que se dedica a dar recorridos a turistas, ahí trabaja Cristian desde hace 16 años.

Cristian es instructor y gran parte de su día lo pasa en el mar, es por eso por lo que dice que tiene la gran responsabilidad de cuidar el entorno donde trabaja.

Señaló que, el covid-19 vino a poner en una balanza al planeta, pues por un lado se encuentra en riesgo la salud de las personas y en el otro la estabilidad que está teniendo el mundo en cuanto a la reducción de la contaminación.

"Nosotros somo defensores del océano, ya que el océano es lo que nos da de comer, el arrecife los mares, si tú lo ves así son noticias buenas para el mundo, a lo mejor es trágico para nosotros (...) por ejemplo en Tecolutla ya lo cerraron totalmente a foráneos y hay fotos de la playa donde hay muchísimas conchitas"

Aunque no deja de lado las cosas negativas que trae consigo esta pandemia, ya que dice en su casa hay dos personas mayores que son más propensos a contraer el virus y teme por la salud de ellos.

INCERTIDUMBRE Y MIEDO ANTE LA BAJA EN EL SECTOR TURÍSTICO

Cristian está consciente que, aunque no todo es malo y hay cosas positivas, también el sector donde trabaja atraviesa un duro golpe para la economía de él y sus compañeros, por lo que se mantienen en incertidumbre de qué pasaré con su trabajo.

Para ellos la temporada baja comienza hasta octubre y termina en marzo, en estas fechas se dedican a dar mantenimiento a sus equipos de trabajo y capacitación del personal, pero ahora lo que causo el coronavirus fue que este periodo se alargara y los recursos que ellos tienen destinados para esos meses se están agotando, esto provoca que ya no tengan con qué solventar los demás días.

De la empresa donde trabaja dependen 13 personas entre ayudantes, instructores y personal administrativo, los que no tienen la oportunidad de suspender sus labores ante la contingencia ya que no cuentan con algún otro ingreso.

Ellos no saben si seguirán trabajando o si tendrán que disminuirles el sueldo, pues si no hay turistas no hay ingresos.

ELLOS TIENEN MÁS RIESGO DE CONTAGIO

Debido al equipo de trabajo que manejan, tienen más probabilidad de contraer esta enfermedad pues el contacto físico es algo indispensable y por ende corren más riesgo, por lo que asegura deben de implementar una mayor higiene y estar más atentos a cualquier síntoma.

"Si te das cuenta nos tenemos que meter un regulador en la boca, nos tenemos que poner un visor en la cara y tenemos equipo que están pasando de una persona a otra, es un punto de infección fuerte"

Al igual que todas las personas tiene el mismo temor de contraer el virus y es por eso que están tomando medidas drásticas para cuidar su salud, esperando que si por alguna razón llegasen a contraerlo pueda ser de la manera menos grave, concluyó Cristian.

ygr