Corrupción o imaginación: la controversia entre Congreso y Orfis

"Que nos digan cuáles son y nosotros vamos a investigar directamente. Cada vez que yo he recibido alguna queja, alguna denuncia, cada vez que me dicen de algo irregular que está haciendo el personal yo misma, yo directamente estoy atenta a eso; a que no se preste a ninguna mala interpretación y que no se realice ninguna conducta indebida y que por supuesto cualquier situación que nosotros detectemos nosotros presentemos las denuncias que haya lugar".