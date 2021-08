Coronavirus en Veracruz: 21.04.20

21 ABRIL

19:00 |México suma 857 muertes y 9 mil 501 casos confirmados de #covid19

Conferencia de prensa de la @SSalud_mx. Actualización del #COVID19 en México. Martes 21 de abril 2020. https://t.co/Hvqt1WPbDJ — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 21, 2020

17:00 | A partir del miércoles 22 de abril, obligatorio uso de cubrebocas en Xalapa

16:00 | Aplica Sedena blindaje en la clínica 71 del IMSS

20 ABRIL

22:30 | #ÚltimaHora Aumentan a 12 las defunciones por #coronavirus en #Veracruz; hubo 3 decesos en 24 horas

#EnVivo | Actualización en Veracruz sobre Coronavirus COVID-19. | 20 de Abril del 2020. Más información: https://t.co/GnNDuAz1Gb https://t.co/82xEwbon8Q — Secretaría de Salud de Veracruz (@SSALUDVeracruz) April 21, 2020

19:00 #ÚltimaHora Suman 712 defunciones por coronavirus en el país. 8,772 casos confirmados

Conferencia de prensa de la @SSalud_mx. Actualización del #COVID19 en México. Lunes 20 de abril 2020. https://t.co/GmkP7iuHbU — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 20, 2020

19 ABRIL

22:00 | #ÚltimaHora | Aumenta a 146 casos confirmados de #coronavirus en #Veracruz, 567 sospechosos y 9 defunciones

#EnVivo | Actualización en Veracruz sobre Coronavirus COVID-19. | 19 de Abril del 2020. Más información: https://t.co/GnNDuAz1Gb https://t.co/04GNW5XYKG — Secretaría de Salud de Veracruz (@SSALUDVeracruz) April 20, 2020

19:00 | #ÚltimaHora Secretaría de Salud informa que hay 8,261 casos confirmados de coronavirus en el país y 686 defunciones

Conferencia de prensa de la @SSalud_mx. Actualización del #COVID19 en México. Domingo 19 de abril 2020. https://t.co/1x9OTjOwx6 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 19, 2020

17 abril

21:30 | #ÚltimaHora | Los casos confirmados de coronavirus en Veracruz aumentaron de 112 a 121; se mantiene en 7 la cifra de defunciones

19:00 | #ÚltimaHora La Secretaría de Salud informó que hay 6,875 casos confirmados de coronavirus en el país; 546 defunciones

Conferencia de prensa de la @SSalud_mx. Actualización del #COVID19 en México. Viernes 17 de abril 2020. https://t.co/AolGYScSXY — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 17, 2020

16 abril

22:00 | #ÚltimaHora Ya son 7 muertos por coronavirus en la entidad; confirman segunda muerte en el Puerto de Veracruz

19:00 | #ÚltimaHora Secretaría de Salud informó que hay 6,297 casos confirmados de coronavirus en el país; sube 486 la cifra de defunciones

Conferencia de prensa de la @SSalud_mx. Actualización del #COVID19 en México. Jueves 16 de abril 2020. https://t.co/hL1KGHfzOC — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 16, 2020

14:30 | El gobierno federal determinó ampliar el periodo de aislamiento social que se había previsto concluía el próximo 30 de abril, lo que incluye las actividades escolares presenciales que se retomaran en mayo o junio, según la evolución o el número de casos o contagios que se registre en los municipios veracruzanos.

En la Mañanera el Presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que en el caso de las demarcaciones que no presenten casos positivos de Covid 19, la reincorporación a las actividades escolares se prevén el 17 de mayo, siempre y cuando se mantenga en cero el número de contagios o casos probables.

14:00 | Desde las primeras horas de este jueves 16 de abril, quedó suspendida la venta de bebidas alcohólicas en el municipio de Agua Dulce ubicado al sur de Veracruz, como parte de las medidas sanitarias para evitar contagios de covid-19.

"Lo tengo que decir el problema es que estamos muy pegados al estado de Tabasco y ahí ya hay ley seca desde antes y que es lo que paso pues que muchos de nuestros amigos de allá comenzaron a venir a Agua Dulce a querer comprar bebidas alcohólicas y eso es un riesgo latente en estos días de contingencia. Por eso es que determinamos aplicar esta medida con el Comité Municipal de Salud", confirmó Sergio Guzmán Ricárdez, presidente municipal.

12:30 | Vendedores informales de la capital del estado se plantaron en la Plaza Lerdo a ofrecer productos de segunda mano, luego de que elementos de Seguridad Pública les impidieron instalarse en la colonia Rafael Lucio.

Un grupo de no más de 10 tianguistas, explicaron que el municipio no les deja vender, pero ellos requieren de trabajar para poder llevar alimentos a sus familias, y el pago de servicios. El municipio determinó cancelar todas las actividades no esenciales, para reducir el contagio de coronavirus covid-19, por lo que han limitado la instalación de algunos comerciantes en las colonias Hernández Castillo, y Humanidades.

11:00 | Miembros del movimiento Antorcha Campesina realizaron una manifestación en representación de colonos de los municipios de Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado, piden apoyo al gobierno federal y gobierno del estado, debido a la crisis económica desatada por la cuarentena debido a la epidemia de covid.

Exigen por las familias que dependían del comercio ambulante e informal, la construcción o el trabajo doméstico, trabajadores los cuales por la emergencia sanitaria se han quedado sin empleo o han sido despedidos de sus lugares de trabajo.

10:00 | El alcalde Veracruz, Fernando Yunes Márquez, presentó una iniciativa con la que trabajadores del sector salud podrán utilizar el transporte público de forma gratuita, durante el transcurso de la contingencia de salud, por la epidemia de coronavirus.

El programa iniciará el 20 de abril, y se entregarán 12 boletos de cortesía a cada trabajador de medicina, que acredite su labor en el ISSSTE, IMSS o en la Secretaría de Salud.

09:00 | El presidente Andrés Manuel López Obrador prevé que en los 900 municipios en que no hay casos de coronavirus se regrese a clases el próximo 17 de mayo. “Sí y sólo si tenemos la disciplina”, advirtió en la mañanera.

08:30 | El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que la jornada de sana distancia se extiende hasta el 30 de mayo para frenar al coronavirus covid-19, por lo que de manera generalizada en todo el país se retomaría la actividad económica de manera escalonada a partir del 1 de junio.

En conferencia mañanera, el funcionario federal dio a conocer que se adelantan medidas de la fase 3 de la pandemia de covid-19.

08:00 | La sexta muerte que cobró el coronavirus en el estado se registró en la ciudad de Veracruz, municipio que registra la mayor cantidad de casos positivos y sospechosos desde el inicio de la contingencia sanitaria, confirmó la Secretaría de Salud en el reporte de vigilancia epidemiológica.

La dependencia informó que, hasta el miércoles 15 de abril, se confirmaron 106 pacientes con diagnostico positivo de covid-19 en 27 municipios de la entidad; 49 mujeres y 57 hombres de entre 6 y 84 años.