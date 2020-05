Coronavirus en Veracruz: 07.05.20

Jueves 7 mayo

19:00 | La tarde de este jueves, el alcalde de Veracruz Fernando Yunes Márquez anunció a través de sus redes sociales el cierre de algunas avenidas del puerto de Veracruz.

Esta medida se suma al cierre de comercios que se harán a partir del 8 al 10 de mayo de 7 de la mañana a 7 de la noche, con la finalidad de evitar aglomeraciones con motivo del Día de Las Madres.

18:00 | El municipio de Coatepec, administrado por el panista Luis Enrique Fernández Peredo, se sumó a las demarcaciones que determinaron que durante el 10 de mayo sólo se permitirá la operación de comercios y restaurantes con servicio a domicilio.

Al igual que Xalapa, municipio con el que colinda, se informó que no habrá venta de alcohol este viernes, sábado y domingo.

A través de redes sociales el municipio, se sumó a las acciones que tiene por objetivo evitar las aglomeraciones y reducir el riesgo de contagio por covid-19.

17:30 | La tienda Sam´s Club ubicada en el fraccionamiento Norte de la ciudad de Veracruz, fue clausurada por personal de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA) la tarde de este jueves.

En los accesos principales del establecimiento se colocaron sellos de clausura en donde se menciona que la medida se impuso por contravenir la legislación ambiental bajo el expediente PMAVER/161/2020.

16:00 | El gobernador Cuitláhuac García Jiménez, informó que se van a reforzar las medidas sanitarias este fin de semana, en el marco de la celebración del Día de la Madre, para reducir la movilidad urbana en Poza Rica, Xalapa, Veracruz; Boca del Rio y Coatzacoalcos, así como los municipios conurbados, para reducir el riesgo de contagio por covid-19.



En un mensaje que difundió en redes sociales, adelantó que se instalarán filtros sanitarios, se dará el cierre de las calles aledañas al centro de las ciudades; y se vigilará que se respete el cierre de comercios no esenciales, y aquellos que tengan permiso para operar, lo hagan con las medidas sanitarias que se implementaron desde el inicio de la cuarentena por el coronavirus covid-19.

Mensaje importante para reforzar las medidas sanitarias y reducir la movilidad durante este fin de semana para disminuir la velocidad de contagio por Covid-19.



15:20 | Es falso que se estén trasladando a los pacientes con covid-19 o sospechosos que se encuentran internados en el Hospital de Zona número 36 de Coatzacoalcos a la clínica de Orizaba del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Lo anterior fue confirmado a través de un comunicado por la delegación Veracruz Sur de la dependencia.

"El HGZ No. 36 No ha colapsado, ni tampoco suspendió el servicio. Como parte de lo proyectado, se están liberando espacios en el área de hospitalización, con la finalidad de garantizar la atención a los derechohabientes que ingresen por el MER. En los casos necesarios se realizan envíos de pacientes de otras especialidades al Hospital General de Zona No. 32, en Minatitlán, a fin de contar con camas disponibles en el HGZ No.36 para los pacientes COVID que lo requieran. Estos movimientos se continuarán realizando de acuerdo al comportamiento epidemiológico de la emergencia sanitaria", afirma la tarjeta informativa.

14:30 | El Consejo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana (UV), se sumaron al luto de la familia de Daniel Alejandro Corrales, trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coatzacoalcos, que perdió la vida este jueves 07 de mayo, a consecuencia del covid-19.

A través de redes sociales, fijaron su postura por la pérdida de su compañero, e hicieron un llamado a la población a quedarse en casa.

"Nos unimos al luto de la familia Corrales Álvarez por la sensible pérdida de nuestro compañero el joven Daniel Alejando, quien en cumplimiento de su profesión el día de hoy perdió la lucha contra el covid-19.

14:00 | El ayuntamiento de Medellín de Bravo, en la zona conurbada de Veracruz, informó del cierre por cuatro días, de los panteones ubicados en el municipio, para evitar aglomeraciones durante los festejos del Día de las Madres.

Indicó que los cementerios La Esperanza, La Laguna, El Moralillo y La Candelaría, del municipio, estarán cerrados desde el jueves 7 hasta el martes 12 de mayo.

12:00 | Un total de nueve trabajadoras del área de limpieza del Hospital Regional de Coatzacoalcos, fueron despedidas al negarse a ingresar al área donde se atiende a los pacientes con covid-19.

Fue la empresa Redari S. A. de C. V. que le presta servicio al nosocomio y que de forma injustificada corrió a las damas esta semana.

10:00 | Por no atender las recomendaciones sanitarias para evitar contagios de covid-19, el Ayuntamiento de Veracruz clausuró temporalmente la sucursal del Monte de Piedad ubicada en la avenida Miguel Hidalgo, en la zona de mercados de Veracruz.

La medida fue aplicada luego de que la institución desatendió las recomendaciones que la Dirección de Comercio realizó para evitar aglomeración de personas dentro del negocio, así como no controlar la sana distancia entre los clientes.

9:00 | Un enfermero de 25 años de edad falleció durante las primeras horas de este jueves 07 de mayo al interior del Hospital General de Zona 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coatzacoalcos, que por tercer día consecutivo registra un deceso de trabajador.

Por lo que suman tres colaboradores del IMSS los que han perdido la vida en la lucha contra el coronavirus en esta clínica.

8:00 | Ante el alza de contagios y defunciones por covid-19 en Veracruz, el gobierno federal reforzará el sector Salud del Estado y otras 5 entidades, confirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Adelantó que científicos, médicos y matemáticos determinarán la forma en que se ayudará a los lugares que están teniendo repuntes de la enfermedad.

Miércoles 6 de mayo

22:00| Actualización: Sube a 83 las muertes por covid-19; Veracruz y Coatzacoalcos con la mitad

19:00 |Secretaría de Salud federal informa que hay 27,634 casos confirmados de coronavirus en el país, 7,149 activos y 2,704 muertes

18:00 | En Xalapa prohíben a negocios abrir el Día de las Madres

10:30|De acuerdo con estimaciones de especialistas, el estado de Veracruz se encuentra entre las entidades que presentarán un aumento significativo de casos de covid-19 en las siguientes fechas, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia mañanera.

Indicó que luego del repunte de casos en el Valle de México, Quintana Roo, Tabasco, Sinaloa y en Baja California, viene una oleada de casos en otras partes del país, que apenas están aumentando su curva de contagios.

10:00|El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhibió que en Veracruz se han registrado 4 llamados a perpetrar saqueos, según una medición realizada del 23 de marzo al 05 de mayo.

Según la gráfica que mostró en su conferencia matutina en Palacio Nacional, el problema se concentra en el Estado de México, con 16 convocatorias; la Ciudad de México, con 14; Nuevo León, con 7 y Baja California, con 4 convocatorias.

9:00|El coronavirus pegó a productores de mango veracruzanos debido al cierre de mercados y puntos de venta. Pese a su alta calidad, elogiada recientemente por el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, los campesinos reciben apenas 80 pesos por reja vendida.

La semana pasada en su cuenta de Twitter el funcionario estadounidense presumió una canasta repleta con el fruto veracruzano, resaltando un potencial de exportación.

"Hace algunos meses, les comenté a unos amigos mexicanos que los mangos de aquí son los mejores del mundo. Se acordaron de la conversación, y hoy llegó a mi casa este increíble canasto de mangos veracruzanos. ¡Creo que hay gran potencial de exportación!", publicó el diplomático.

8:00| Veracruz registró su peor día desde el inicio de la cuarentena por el virus SARS CoV-2. En las últimas 24 horas se confirmaron 10 decesos, con ello suman 79 víctimas en 29 municipios, además de 837 casos positivos.

El puerto de Veracruz encabeza las cifras con 20 muertes y 332 personas infectadas. Coatzacoalcos y Poza Rica ocupan el segundo y tercer lugar con 19 y seis defunciones, respectivamente. Los tres municipios fueron exhibidos por no implementar acciones preventivas que contengan la pandemia.