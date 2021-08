Contraloría da "carpetazo" a presunto caso de nepotismo que involucra a Eleazar Guerrero

El nombramiento de Eleazar Guerrero como subsecretario de Finanzas y Planeación no generó ningún conflicto de interés, pese a que se inició una investigación por la relación de parentesco entre este y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Así lo manifestó en entrevista la Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez; quién consideró que su antecesora, Leslie Garibo Puga, generó falsa expectativa a la sociedad al hacer declaraciones no fundamentadas; ya que en la Ley de Servidores Públicos no existe el nepotismo.

La funcionaria, explicó que el nombramiento podría derivar en un posible conflicto de interés -entre el ejecutivo estatal y su subordinado- al recibir cierto beneficio por incorporarlo en el área de finanzas y planeación, sin embargo, a la fecha no hay indicios de algo irregular.

Esto luego de que el pasado mes de junio saliera a la luz la relación de parentesco entre García Jiménez y Guerrero Pérez, caso en el que se expusieron las actas de nacimiento de los integrantes del Gobierno Estatal.

La denuncia pública en medios de comunicación, llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a pedir a la entonces contralora, Garibo Puga, a iniciar una investigación.

La actual titular de la Contraloría, mencionó que en su momento debió aclararse la situación, pues el nepotismo no es un delito; por ello dijo que si bien hay una investigación al respecto, no se va a generar un resultado.

“Yo les digo a mis órganos de control que debemos hacer investigaciones inteligentes, si yo voy a abrir una investigación que no me va a llevar a nada, mejor no hago la investigación”, aseveró Santoyo Domínguez.

