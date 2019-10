Contradicciones y opacidad en masacre de Caballo Blanco

Xalapa, Ver.- El ataque al bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos pasó de ser una masacre, como consecuencia de "cobro de piso" por parte de grupos delincuenciales, a un posible acto de terrorismo, actualmente investigado por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

A un mes de tales hechos, en donde perdieron la vida 31 personas, no existen datos sobre la investigación y lo único confirmado es que hay "por lo menos un detenido", según el propio gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien reiteró dicha versión este lunes 30 de septiembre en un evento en Agua Dulce.

La masacre ocurrió el pasado 27 de agosto, dejando un total de 31 personas fallecidas, cuando al bar del sur del Estado entraron hombres armados y abrieron fuego a los presentes; por si esto fuera poco, los victimarios cerraron las puertas de acceso y prendieron fuego al local.

Todavía como fiscal general, antes de ser suspendido del cargo, Jorge Winckler Ortiz dio a conocer que la FGR atrajo el caso y que ellos le entregaron una carpeta con todos los datos para judicializarla, pero tras su remoción "temporal" no se han dado detalles.

Dicho dato lo compartió Winckler Ortiz un día antes de su remoción por la Diputación Permanente, cuando acudió a Palacio de Gobierno, el 2 de septiembre, a una reunión convocado por el mandatario morenista, a quien dijo haber entregado los avances sobre este caso.

El fiscal suspendido, sobre quien pesa una orden de aprehensión por secuestro y tortura girada por un juez local, así como otra orden de un juez federal, se negó a compartir con los medios de comunicación sus datos "por ser una investigación en curso".

Recientemente, el pasado 7 de septiembre, durante una visita a Ciudad Tula, en Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el perpetrador del ataque es un joven de 15 años que roció la gasolina en el bar, lo cual, dijo, le habría costado la vida.

Pese a la reiterada declaración de las autoridades que aseguran que este crimen no quedará impune, los familiares de las víctimas también han señalado que no hay avances en el multihomicidio, y que ni siquiera han sido atendidos.

En medios nacionales incluso han acusado que la atracción del caso por parte de la FGR ha dificultado el acceso a medidas de reparación básicas como las terapias con psicólogo.

A estas alturas hay hijos e hijas, madres, padres y esposas que no han recibido terapia para su pérdida y en los mejores casos les dan cita "para dentro de un mes".

Cambio de fiscal habrían dificultado investigaciones



Incluso, el activista por los derechos humanos y representante de algunos familiares de víctimas, Alan Domínguez, advirtió que la investigación no avanza debido a que la FGR no ha "terminado de atraer el caso" porque la Fiscalía, ahora a cargo de Verónica Hernández Giadans, no está haciendo nada.

"Lo que dice la Fiscalía de Veracruz es que, cuando termine de hacer sus propias investigaciones, el expediente lo va a entregar a la FGR, pero no están haciendo nada por el cambio de Fiscal", señaló.

Desde el inicio, la masacre fue objeto de teorías que más tarde tuvieron que ser desmentidas, como en el caso de la afirmación del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, en el sentido de que los primeros indicios señalaba a Ricardo "N", alias "La Loca", responsable del ataque al centro nocturno.

Cabe destacar que el mandatario acusó a Winckler Ortiz de haber dejado en libertad a Ricardo, aunque luego el entonces fiscal de Veracruz lo desmintió y la FGR terminó por reafirmar que no había pruebas para vincular a "La Loca" con el ataque, al menos como uno de los autores materiales.

El pasado 11 de septiembre, el gobernador veracruzano viajó a la Ciudad de México y se reunió con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien, según comentó en un video publicado en redes sociales, le hizo saber que pronto darían más información al respecto, lo que sigue sin ocurrir.

"Me han informado que los avances ya son sustanciales, que pronto se dará una información de manera pública y aproveché para pedir que den continuidad a las denuncias que hemos interpuesto ante esta dependencia por faltas y delitos diversos de ex funcionarios del Gobierno de Veracruz".

Cuitláhuac y "La loca"

La Fiscalía General de la República (FGR) se hizo cargo de la investigación desde el 28 de agosto pero a la fecha tampoco hay pruebas que relacionen a Ricardo "N", alias "La Loca", con el crimen y del paradero de este supuesto criminal nada se sabe.

Ricardo "N" utilizó las redes sociales para subir un video y deslindarse de los hechos y pese a su historial criminal y haber sido detenido en dos ocasiones dijo haber sido víctima de elementos federales, quienes lo responsabilizaron injustamente de portar armas y llevar drogas, en una ocasión, así como de trasladar combustible robado, la segunda vez que fue detenido.

No obstante, se pudo corroborar que las dos veces que la Marina detuvo a "La Loca", en realidad fue entregado a la Subdelegación de la Fiscalía de la República en Coatzacoalcos, pero el organismo federal no pudo retenerlo en prisión.

Aun así, García Jiménez señaló que la Fiscalía del Estado pudo haber procedido por el incendio de comercios ocurridos en Coatzacoalcos desde hace meses, pues aseguró que es sabido que "La Loca" estaba involucrado en este tipo de crímenes.

"Hasta el momento no se cuenta con pruebas que permitan establecer con precisión y en forma indudable que Ricardo 'R' haya participado en los hechos ocurridos anoche, y en caso de que así suceda, se dará a conocer de manera inmediata", replicó ese 28 de agosto la FGR en su cuenta de Twitter.

La FGR también señaló en un comunicado que la Fiscalía de Asuntos Internos ya se había trasladado a la subdelegación de Coatzacoalcos para deslindar y establecer las responsabilidades que procedan, con motivo de las detenciones y puestas a disposición de Ricardo "N" hechas por la Secretaría de Marina.

Supuesto cese de delegado de la FGR tampoco se confirmó

En esa fecha, se difundió en medios locales que por la "doble" liberación de Ricardo "N"," el delegado de la FGR en el distrito de Coatzacoalcos, José Margarito Morales Gutiérrez, sería cesado.

Morales Gutiérrez, solicitó en julio pasado al fiscal de Distrito Zona Sur de Coatzacoalcos, información para saber si había procesos en contra de "La Loca" por delitos del fuero común.

De acuerdo el reporte, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a Ricardo "N" asegurándole 50 dosis de polvo blanco con las características de cocaína, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), quedando bajo número de investigación IPHSSP/CGPIVZS/DEL/161/2019 y carpeta de investigación FED/VER/COATZ/0003721/2019."

Información que circuló sobre este asunto señala que Morales Gutiérrez no habría podido retener a "La loca", ya que este habría argumentado que la droga era para consumo personal y no para comerciarla.

Ante la falta de pruebas intentó solicitar a la Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Winckler, información para vincularlo a proceso por otros delitos:

"Informar a esta autoridad federal, si se tiene registro de algún inicio de carpeta de investigación, investigación ministerial, orden de aprehensión y/o reaprehensión de la persona de nombre Ricardo (...), de fecha de nacimiento 18 de abril de 1990, quien se encuentra puesto a disposición ante esta Representación Social de la Federación, por la probable comisión de un delito del orden federal.

Asimismo, añade el documento, hago de su conocimiento los imputados antes citados, les está corriendo su término Constitucional de las 48 horas a partir de las 19:16 horas, de fecha 18 de julio de 2019", versa un oficio filtrado que firma Margarito Morales.

Ese mes de agosto Ricardo "N" también habría sido detenido por elementos de la Secretaría de Marina, supuestamente por llevar consigo huachicol o gasolina robada de tuberías de PEMEX, sin embargo el delegado de la FGR tampoco logró vincularlo a proceso.

Aunque se destitución se dio como un hecho, hasta el momento la FGR no ha informado si José Margarito Morales Gutiérrez tuvo responsabilidad en la liberación de "La Loca".

