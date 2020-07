Continuará lucha por aborto seguro y legal en Veracruz: Colmena Verde

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para determinar si el Congreso de Veracruz incurrió o no en omisiones al no legislar sobre la despenalización del aborto, no frenará la lucha de grupos feministas para exigir aborto legal y seguro, afirmó Nancy Torres Castañeda, vocera de la colectiva Colmena Verde.

La activista precisó que los magistrados no discutieron el tema de la despenalización del aborto a fondo, sino que se enfocaron en la función de la Legislatura de Veracruz sobre la atención del tema.

"Lo que mencionó la Suprema Corte de Justicia, el fallo no fue sobre el fondo que tiene que ver con la despenalización del aborto, sino con lo que tiene que ver con tecnicismos jurídicos, en el caso de la omisión legislativa, entonces nosotras exhortamos al Congreso del Estado, para que haga una revisión minuciosa sobre los artículos que nos están discriminando y criminalizando, les pedimos que nos garanticen nuestros derechos y sobre todo que nosotros seguimos en esta lucha", declaró.

La representante de Colmena Verde dijo que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es visto como un retroceso por las agrupaciones feministas, por el contrario, se trata de un avance porque es la primera ocasión que el tema de la despenalización del aborto en Veracruz se discute en el máximo órgano de justicia del país.

Torres Castañeda señaló que después de la decisión de los magistrados se exigirá nuevamente a los diputados locales que analicen a fondo las leyes estatales, que resultan discriminatorias y criminalizan a las mujeres.

"No es un retroceso, es un acierto que este tema lo haya traído la Suprema Corte, porque no votaron en contra de la despenalización del aborto, votaron referente a si existe o no una omisión legislativa.

"Es una puerta abierta, la verdad es un avance para todas las agrupaciones peticionarias de este amparo y lograr que la Suprema Corte pusiera en discusión un proyecto de esta magnitud fue un avance y no es un retroceso, seguirán las asociaciones trabajando en pro de que se cumplan nuestros derechos".

Luego de la determinación esperan sostener reuniones con otras agrupaciones feministas para definir las acciones que se harán por la vía legal para continuar con la petición de la despenalización del aborto.