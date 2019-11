Constructora hereda adeudo con CFE; obligan a vecinos a pagar

La asamblea general de colonos del fraccionamiento Bonaterra, al poniente de la ciudad de Veracruz, amenaza a los habitantes de ese complejo advirtiendo que si no pagan una deuda con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no los dejaran ingresar a sus hogares, por las plumas automáticas de seguridad.

Los dueños de esas propiedades explicaron que la empresa que les vendió las viviendas quedó en quiebra, sin embargo, los activos fueron vendidos al Banorte.

Pese a eso, esa banca no ha pagado el adeudo que tiene el fraccionamiento con la CFE. Dado a que no está municipalizado el complejo, la compañía de luz advirtió que cortará el suministro al pozo de agua que alimenta Bonaterra, Hacienda Sotavento y Pueblo Nuevo, todos ubicados en el área del aeropuerto.

Como nadie se hace responsable, y ante el temor de quedar sin el servicio, una junta de vecinos estableció pagar una primera fase de la deuda que asciende a más de un millón de pesos.

Es por eso es que han solicitado que cada casa de la zona dé 250 pesos que debieron pagar antes del 30 de septiembre, y una segunda erogación de 323 pesos, que debían dar antes del 31 de octubre.

Debido a que muchos colonos no han entregado ese dinero, por falta de solvencia o por considerar un abuso, debido a que la deuda es de Banorte de los vecinos, la asamblea quiere impedirles el paso seguro por las plumas.

"Los integrantes propusieron y acordaron que el pago de CFE esté ligado al pago de mantenimiento, y por la mayoría fue aprobado".

Y agregan: "Por los cual, persona (dueña o inquilino), que no haga dichos pagos, no se le recibirá el pago de mantenimiento del mes de noviembre a su representante, por lo cual, no tendrá el beneficio ni la comodidad de utilizar las plumas de acceso del fraccionamiento".

ygr