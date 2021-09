Congreso de Veracruz se lanza contra funcionarios corruptos del ORFIS

XALAPA, VER.- Sin pruebas que acrediten su dicho, el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín consideró sospechoso que funcionarios menores del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), con salarios de 20 mil pesos, tengan camionetas de medio millón de pesos, por lo que juzgó que podrían estar "limpiando" cuentas públicas de municipios.

El legislador de Morena aseguró que empezarán con una revisión y todos aquellos funcionarios que incurran en actos de corrupción serán despedidos de inmediato.

En entrevista en el Parque de los Berros, en el marco de las Guardias de Honor a Miguel Hidalgo y Costilla, reiteró que les genera suspicacia que los funcionarios del órgano encargado de fiscalizar puedan tener camionetas de lujo.

"Yo te puedo decir que hay empleados que tienen un sueldo de 20 mil pesos y andan con carros de medio millón de pesos, es imposible, lo que pasa es que se aprovechan de esta temporada para limpiar municipios y hacer acuerdos, y le dejan toda esta tierra a los diputados" acusó.

Es por lo que aseguró: "Estamos al pendiente, no tenemos las pruebas pero si las tuviera las presentaría, no tengan la menor duda; para mí se me hace incoherente esto y por eso la comisión de Vigilancia están ahorita en el Orfis".

"Es extraño que después de tantas observaciones los municipios salgan en blanco, no es imaginación, es sentir de todo el pueblo, por lo que se está investigando."

En la Cuenta Pública del 2019 al menos 210 municipios fueron observados por el mal manejo de más de dos mil millones de pesos. Una vez que se aprobó la cuenta, el 31 de agosto, los municipios están en posibilidad de justificar las observaciones que hizo el Orfis.

Tendrán hasta siete años para poder acreditar el manejo financiero, pues es el periodo que tiene el ORFIS para poder presentar denuncias por el mal manejo de los recursos públicos.