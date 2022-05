Congreso creará planes de estudio para Pueblos Originarios en Veracruz

XALAPA, VER.- El Congreso de Veracruz respetará y hará valer el derecho de los Pueblos Originarios a participar en el diseño de los programas educativos en el estado, debiendo prevalecer y preservarse su gran riqueza lingüística y sus métodos culturales por los que el conocimiento ha sido transmitido de generación en generación, afirmó la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Cecilia Guevara.

Sostuvo que el aporte cultural de los Pueblos Originarios debe plasmarse en los programas y acciones de la Ley de Educación para el estado de Veracruz, porque en ellos hay una gran riqueza y enseñanza, de conocimiento y visión sobre su entorno.

Enfatizó que son los programas educativos los que deben adaptarse a las expresiones culturales vivas y no al revés, no son los pueblos los que deban adoptar un modelo de aprendizaje y formación que no reconoce su lengua, su escritura y tradiciones.

La Legisladora se congratuló con la participación de representantes de las diversas culturas del estado en el foro para la armonización de la Ley de Educación, desarrollado en esta ciudad capital; aportes que serán analizados y, sin duda, incorporados en los programas educativos.

"Siempre, los Pueblos Originarios tendrán el respaldo en todos los sentidos, no solamente en educación, sino por parte del Poder Legislativo. Lo acabamos de ver con la reciente entrega del "Premio Estatal a la Mujer" a Martha Soledad Gómez Atzin, del colectivo "Mujeres de Humo", quien se ha avocado a preservar sus costumbres culinarias y tradiciones totonacas, difundiéndolas por el mundo", expresó.





am