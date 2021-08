Congreso considera desaforar a alcalde de Actopan, por asesinato de periodista

Xalapa, Ver.- El presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Casarín, no descartó la posibilidad de separar del cargo al alcalde panista de Actopan, José Paulino Domínguez, a quien se le vincula al asesinato de Jorge Celestino Rivera.

Sin embargo, mencionó que para que se dé la remoción es necesaria la solicitud formal desde la Fiscalía General, para desaforar al Presidente Municipal, en tanto se realiza la investigación por el homicidio.

“Aunque a mí no me guste que sea el fiscal, él nos tiene que cumplir a todos los veracruzanos”, dijo y mencionó que corresponde a Winckler Ortiz presentar la solicitud formal para desaforar a Paulino Domínguez.

Aclaró que no quería politizar y que no iba a repartir culpar por el asesinato, pero recordó que el periodista del Gráfico de Xalapa había presentado una denuncia y no se avanzó en su investigación, por lo que reprochó que el titular de la FGE anda haciendo faramallas y no cumple con su labor.

“Que se ponga a trabajar el Fiscal no le estamos diciendo, ni le estamos pidiendo un favor, que trabaje, ese es su función”, reiteró.

Recordó que el asesinato de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo, lleva tres meses y no hay resultados de su asesinato, y como ese hay centenas de casos sin avances en las investigaciones.