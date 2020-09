Congreso buscará inhabilitar jueces por amparo a exmagistrados

"Es un delito, los jueces que no respeten los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberán ser inhabilitados y estamos valorando la interposición de esos recursos porque no han acatado la legalidad", dijo.

Cabe recordar que jueces federales han amparado y otorgado suspensiones definitivas a los exmagistrados Roberto Dorantes Romero y Marco Antonio Lezama Moo contra su retiro forzoso, el cual ya fue aplicado por el Congreso.

Los exmagistrados incluso anunciaron que también procederán contra el Congreso local y la Junta de Coordinación Política, por no acatar las sentencias de las autoridades federales.

Ríos Uribe dijo que no le "quita ni un segundo de sueño" este tema, pues los amparos están sobreseídos o será la Suprema Corte la que determine su procedencia.

"No me quita ningún segundo de sueño, la verdad que hemos actuado en la legalidad, es un amparo que está sobreseído y por lo cual no tiene validez la suspensión (...).

"Lo estamos combatiendo de manera respetuosa por los causes legales y pondremos la denuncia correspondiente en contra de los servidores públicos que no acaten los mandatos constitucionales", añadió.