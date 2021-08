Confronta a su madre; mujer acusa trata y, en redes, menor dice estar con su novio

Desde octubre pasado, la “batalla” en redes sociales por la presunta desaparición de Carolina Triana Méndez, de 17 años de edad, se ha viralizado por las acusaciones de su madre Rosa Méndez Iglesias en contra de la Fiscalía General del Estado (FGE) ante la tardanza en las investigaciones.

Rosa asegura que desde hace tres meses la Fiscalía no ha avanzado ni ha hecho las diligencias pertinentes para dar con el paradero de su hija, “desaparecida” en el Puerto de Veracruz y que se presume está con su novio Alejandro Zúñiga Calvo.

Méndez Iglesias acusó al titular de la fiscalía regional de la zona centro Andrés Molina, de no atender el caso y, por el contrario, irse de vacaciones mientras no hay avances en la carpeta de desaparición 264/2019.

Su hija, estudiante del Colegio de Bachilleres plantel Veracruz, fue vista por última vez el 19 de octubre junto con Alejandro Zúñiga Calvo, quien es mayor de edad; tras la denuncia, Carolina publicó un video en el que aseguraba que estaba en Guadalajara con Zúñiga Calvo.

Este video fue aportado como prueba por la madre de la menor de edad, posteriormente apareció otro video en sus redes sociales en el que Carolina acusa a su madre de ser manipuladora, de abusar de ella y pide ayuda para evitar que dañen a su novio por las acusaciones de su madre.

“Quiero aclarar que mi mamá ha estado poniendo denuncias sobre mi novio Alejandro, sobre trata de blancas y secuestro y diciendo que vende drogas cuando eso completamente una farsa, ella quiere afectarlo, dañarlo, alejarlo de mí y ciertamente no quiero dejar que eso pase”

Señala que esta no es la primera vez que se va de su casa y que incluso ha intervenido el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pero que no atendieron sus acusaciones por maltrato.

“No es la primera vez que no intento irme, ya antes lo había intentado por las mismas situaciones que ahora; mi mamá es muy manipuladora, ella es controladora, se hace la víctima porque ella sabe que yo estoy bien, que no me va a pasar nada con Alejandro. Desde hace tiempo ella no quiere que esté con él, quiero decir que la decisión que tomé fue por mí, por él y por todo lo malo que mi mamá me ha hecho pasar, no quiero que otras personas salgan dañadas. Cuando me intentaba escapar para mi mala suerte ella me encontraba, me prometía que iba a cambiar, llegábamos a ir a las autoridades, al DIF, y prometió que iba a cambiar, que iba a dejar que yo estuviera con él, que no se iba a meter y por un tiempo lo hizo pero ahora ya no lo deja, abusa de la autoridad que tiene, me hace la vida imposible”, señala en el video.

Dijo que no confía en su madre porque la ha llegado a golpear enfrente de su hermana, por lo que aseguró que se fue por voluntad propia porque quiere independizarse.

“No confío en mi mamá. Ella abusaba mucho de mí, me golpeaba, me maltrataba; la última vez que me fui de la casa ella me encontró y en el DIF me entregaron otra vez a ella, al llegar a la casa me empezó a golpear con el puño cerrado, me azotaba contra el piso y las paredes y mi hermana está de testigo que eso pasó. Estoy bien, quiero independizarme con mi novio Alejandro, y quiero que las autoridades sepan que estoy bien, que nada malo me está pasando y que mi mamá entienda, que retire esas denuncias falsas, sabe que él no me haría daño, lo que quiere es afectarnos, se hace la víctima. Yo la verdad no quiero volver con ella, me da terror estar con ella y eso todo lo que quiero decir”

ygr