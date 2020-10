Confronta a la 4T: Ricardo Ahued y sus desencuentros con Morena

Desde el inicio de su ejercicio en la Cámara Alta, el Senador Ricardo Ahued Bardahuil ha sido de los pocos morenistas con una postura crítica ante las políticas de la Cuarta Transformación; sin embargo, ya desde su posición como priista en la LXIII Legislatura de Veracruz el xalapeño expresó su inconformidad con medidas tomadas por la administración de Javier Duarte de Ochoa.

E-Consulta Veracruz te presenta un recuento de las críticas más polémicas de Ricardo Ahued desde su función como diputado local por Xalapa a su actual labor desde el Senado, cargo en donde cuenta con el respaldo personal del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

De hecho, el Mandatario describió el 24 de abril a Ricardo Ahued como "un hombre íntegro" y "honesto", al justificar la salida del empresario xalapeño de la Administración General de Aduanas para retomar su labor en el Senado de la República tras ser designado en el cargo en mayo de 2019.

OPOSICIÓN A EXTINCIÓN DE FIDEICOMISOS

Siendo ya integrante de la bancada de Morena en el Senado, este martes 20 de octubre, Ahued expresó su oposición a la propuesta de eliminación de 109 fideicomisos del Gobierno federal, entre estos, los enfocados a la promoción del arte, la cultura, la investigación, la ciencia y la atención a víctimas.

"Me preocupa que se mida con 'la misma vara' todos los fondos y fideicomisos en cuestión", observó Ricardo Ahued. Aunque dijo coincidir con la propuesta de combate a la corrupción en los fideicomisos del Gobierno, igual anticipó el sentido de su voto en contra al abordar el Senado dicho proyecto.

Dicha propuesta avalada por la mayoría de Morena en las Cámaras Baja y Alta, contempla la eliminación de fideicomisos federales para asignar tales recursos en rubros prioritarios como salud. Esta propuesta se votó a favor en la Cámara de Diputados, por lo que se ha turnado al Senado en una sesión que inició a las 19:00 horas de este martes.

En el caso de Ahued, admitió que el Presidente desea un cambio que permita combatir la pobreza y la desigualdad, pero que por honestidad no avalará la desaparición de todos los fondos.

"Pero tengo que ser honesto: no votaré a favor de eliminar todos sin salvar ciencia, derechos humanos, entre otros".

RENUNCIA A AMLO, NIEGA PROBLEMAS DE SALUD

El 23 de abril de 2020, Ricardo Ahued confirmó que había presentado su renuncia como Administrador de Aduanas al Presidente de la República y negó en todo momento que se tratara por problemas de salud.

El Senador calificó esta especulación como "perversa", al arreciar la pandemia de covid-19 en el país.

"Si así fuera lo hago público. Y en lo privado lo atiendo. Pero cuando alguien a título personal lo dice, me parece que primero se pregunta y luego se justifica".

MANTIENE AVAL DEL PRESIDENTE

En la conferencia "mañanera" del 24 de abril de 2020, el Presidente Andrés Manuel López Obrador destacó las cualidades de Ahued como "un hombre íntegro", "honesto" y "muy estimado".

"Es que él (Ahued) me pidió que quiere estar en el Senado, Ricardo Ahued es un hombre íntegro. Una gente buena, honesto, fue legislador en Veracruz en los tiempos de la gran corrupción y siendo legislador votó en contra de la aprobación de la cuenta pública de un gobernador y es una gente respetable".

"Es muy estimado, pero quiere ayudar en el Senado. Él es Senador de la República es muy querido, muy estimado porque repito: es una buena persona".

PROPONE CASTIGAR SUBEJERCICIOS EN LA 4T

El 29 de septiembre de 2020, Ahued Bardahuil igual promovió en la Cámara Alta distintas iniciativas a modo de regular el desempeño de los Gobiernos postulados por Morena en las entidades.

Es el caso de una propuesta para sancionar a cualquier servidor público, sin importar su nivel, por desviar o por no aplicar los recursos etiquetados en tiempo y forma durante el ejercicio fiscal corriente.

Dicho proyecto lo formuló dos semanas después de que el Segundo Informe Trimestral de Finanzas Públicas de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz detectó un posible subejercicio de 9 mil 814 millones 525 mil 198 pesos en la Secretaría de Salud; de mil 626 millones 902 mil 932 pesos en la Secretaría de Medio Ambiente y en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por 451 millones 950 mil pesos; entre otras dependencias más.

CAMINOS DE NUCLEOELÉCTRICA, UN "DESASTRE"

El 22 de septiembre de 2020, el Senador criticó las rutas en mal estado del Programa de Emergencia Radiológica Externo (PERE) en los municipios de Actopan y Alto Lucero de la central nuclear de Laguna Verde.

Con fecha 22 de septiembre de 2020, Ahued exigió que la Comisión Federal de Electricidad debía entregar cuenta de los recursos invertidos estas carreteras, por lo que demando que se investigara a los gobiernos anteriores "o quien haya sido", dijo, ante un probable desvío de recursos.

REPROCHA INSENSIBILIDAD DE LA 4T

El Senador Ricardo Ahued enfatizó que de parte de la Cuarta Transformación había insensibilidad para no reclasificar las tarifas de luz en Veracruz, siendo esta un reclamo y una bandera de movimientos en toda la entidad.

El legislador enfatizó que a los consumidores de Veracruz se le debía brindar un trato semejante al de los usuarios de Yucatán y Tabasco, beneficiados con dicho logro.

"Veracruz es México. Veracruz es una entidad federativa y se le está dando un trato desigual a esta lucha que no es de ahora, viene de varios años pero así como se logró justicia en Tabasco hay que sentarnos en la mesa".

ADVIERTE DE DESASTRE ECONÓMICO

El 17 de julio, Ricardo Ahued urgió a una reunión de emergencia con el Gobierno de la República y el sector patronal y obrero debido a las miles de empresas en situación de quiebra por la pandemia del Covid-19.

"Estamos ante un desastre económico y se están perdiendo miles de empleos, cientos de negocios y empresas están a punto de cerrar al borde de la quiebra".

SE SALE DEL PRI

El 10 de octubre de 2016 la incorporación de Ricardo Ahued a Morena generó la postura en contra del dirigente estatal (hoy, Delegado del Bienestar en Veracruz) Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien dijo que Ahued Bardahuil primero tendría "que hacer labor" antes de sumarse a Morena.

"Pero ningún diputado o expriísta será bienvenido, a menos de que haga una reconversión espiritual y se sume a la fila para limpiar pisos y baños de los locales de MORENA unos 20 años y ya después de eso podremos ver si cumple o no con los principios del partido, (...) les hago la misma invitación que a David Velasco Chedraui y a Ricardo Ahued, que vengan a hacer labor y ya veremos después. Pero no, para ellos no habrá cavidad ni para nadie que haya hecho daño a los veracruzanos", ironizó al respecto Huerta Ladrón de Guevara.

"EL GOBIERNO PERDIÓ EL CONTROL", ACUSÓ DESDE 2015

El historial de críticas de Ahued se remonta a su ejercicio como legislador local. El 23 de diciembre de 2015, el entonces diputado del PRI aseguró ante los medios que el Gobierno de Veracruz "había perdido el control" al enviar policías antimotines a golpear a jubilados y pensionados en el centro de Xalapa.

"Se pierde el control del gobierno veracruzano golpeando ancianos, ya no sabemos de qué avergonzarnos los veracruzanos, porque día a día debemos tener una nota. A mí me da mucha impotencia. (...) No podemos llegar a estos extremos de mandar a golpear a la gente que reclamó su pensión, gente que trabajó toda su vida lícitamente, con un salario menor, pidiendo que le den su salario ganado a pulso, para sus medicamentos, alimentos, gente que tiene edad avanzada y fue brutalmente golpeada".

FLAVINO, COMO "PERA LOCA", REPROCHÓ

El 21 de febrero de 2016, Ahued ironizó que el Gobierno de Veracruz ahora "despachaba" en las calles, a raíz de las continuas protestas de proveedores y beneficiarios de programas por la falta de pagos.

Además, comparó al Secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, de convertirse en "pera loca" al dar la cara a los manifestantes.

"Lo agarraron como ´pera loca´ porque recibió un problema y el secretario de Gobierno, por muy buena intención que tenga, lo mandan a decir que no hay dinero y los acuerdos que no cumplen, van y se quejan de que no hay cumplimiento".

EL PRI SE OLVIDÓ DE LA GENTE

El 7 de junio de 2016, Ricardo Ahued criticó a su partido, el PRI, del cual dijo que se olvidó de su función de servidor público y engañó a la gente, lo que derivó en la derrota en las urnas en la elección de junio de 2016.

"Ese es el reclamo de la sociedad, cuando te rechazan en las urnas. Quiere decir que más que rechazo, el PRI se olvidó de la función de servidor público, del partido al servicio de la sociedad y ese es un señalamiento que no lo digo yo, lo dijo el dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones".

NO A LA CUENTA PÚBLICA

Durante su ejercicio como diputado de la LXIII Legislatura Ricardo Ahued igual expresó un distanciamiento de sus pares de la bancada del PRI, al grado de votar en contra ante distintas iniciativas formuladas por el entonces gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Ejemplo de su inconformidad, en octubre de 2016, durante el último año del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Ahued Bardahuil votó en contra de aprobar la cuenta pública del ejercicio 2015, al detectar la Comisión de Vigilancia un presunto daño de 16 mil 175 millones 250 mil 574.95 pesos en total.

CRITICA A LOS "SAQUEADORES" DEL PARTIDO

El 14 de diciembre de 2016, Ahued Bardahuil dejó entrever su salida del Partido, luego que lamentó que por unos cuantos "saqueadores", el PRI haya caído en la confianza de la ciudadanía.

"El PRI la imagen se la deterioraron unos cuantos saqueadores que ni siquiera tuvieron la atención de atender al pueblo, donde distorsionaron la educación, la seguridad, la salud pública y fue una cosa terrorífica".

En esa fecha, adelantó que había recibido convocatorias de otros partidos para sumarse, sin revelar de donde provenían tales invitaciones.

"La gente es amable y le agradezco y espero no defraudar su confianza, he salido a la calle y repito, después de estar tan desacreditada la actividad política salir a la calle y que no te apedreen ya es bastante suave", argumentó.

El 26 de junio de 2018, en la carrera al Senado, Ahued Bardahuil tuvo ligeros roces con Rocío Nahle, luego que en espectaculares desplegados en la región de Coatzacoalcos, esta apareciera sola en la propaganda, sin la imagen del político xalapeño.

Un mes antes, el 18 de mayo de 2018, en diferentes puntos de la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río amanecieron lonas contra Ahued Bardahuil. "¿Tu aprobarías la cuenta pública a Duarte? Él sí" decía el mensaje señalando a Ahued.