Confirman detención de Tito Delfín, candidato a dirigencia del PAN Veracruz

XALAPA, VER.- Autoridades estatales confirmaron que este sábado 27 de noviembre fue detenido Tito Delfín Cano, candidato a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

De acuerdo con los primeros reportes, el candidato del PAN relacionado con la familia Yunes, habría sido detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el municipio de Álamo, en el norte del estado; al político le habrían ejecutado una orden de aprehensión si contra.

La detención de Delfín Cano, ex alcalde de Tierra Blanca, se da durante el proceso de renovación de la dirigencia del PAN, donde él busca la presidencia e Indira Rosales, senadora con licencia, la secretaría estatal.

El momento de la detención

El candidato a la dirigencia de Acción Nacional fue detenido a la salida del municipio de Álamo, después de un evento partidista, confirmó en redes sociales su compañera de fórmula la senadora con Licencia, Indira Rosales San Román.

La hija del panista Alicia Delfín confirma que, a la salida del municipio de Álamo, en la carretera Alamo-Cazones, en la zona norte de Veracruz, encontraron con un retén de policías ministeriales que le mostraron una orden de aprehensión y lo detuvieron, no se conoce qué delito se le imputa.

Tito Delfín fue trasladado a Xalapa, resguardado por una caravana de ministeriales para presentarlo ante el Ministerio Público. Además, de que la gente que lo acompañaba en su gira por la zona norte.

Indira responsabiliza a Chapo y Julen por la detención de Tito Delfín

La semana pasada, policías estatales marcaron el alto a su compañera de fórmula Indira Rosales mientras circulaba en carreteras estatales, sin embargo, más tarde la dejaron pasar.

A través de sus redes sociales, la senadora con licencia confirmó que su compañero de planilla fue detenido con "brutal violencia" a unos días de que se realice la elección interna de Acción Nacional.

"Es uno más de los actos de persecución política ejecutados por Cuitláhuac García y la Fiscalía a su servicio" denunció.

Lamentó el discurso oficial que menciona que a los delincuentes "abrazos, no balazos", en tanto que a los opositores les aplican: "balazos y cárcel, no abrazos". Usan el poder no para perseguir delincuentes, sino para agredir a sus opositores.

Inventan acusaciones y delitos y persiguen a quienes no estamos de acuerdo con un gobierno que lleva a Veracruz al precipicio; la panista responsabilizó a Joaquín Guzmán Avilés y al senador Julen Rementería del Puerto de la detención de Tito Delfín.

La renovación de la dirigencia en tres semanas

Como parte del proceso de renovación de la dirigencia de Acción Nacional se inscribieron en el proceso interno Tito Delfín Cano, quien después de los resultados de la elección del seis de junio, decidió unirse al grupo de los Yunes para tomar las riendas del instituto.

El panista se registró el seis de noviembre, después de pedir licencia al cargo de Secretario General del PAN.

Para el ocho de noviembre, se registró Joaquín Guzmán Avilés que busca reelegirse en el cargo, ahora acompañado de Mayra Cortés Rodríguez.

Más información en unos minutos