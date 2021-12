Con Verónica Hernández nada ha cambiado: Madres de desaparecidos en Veracruz

Con la llegada de Verónica Hernández a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz nada cambió en las investigaciones de los casos de personas desaparecidas, acusaron madres del Colectivo Justicia y Dignidad del puerto de Veracruz.

"No ha cambiado nada, todo es simulación, realmente no hay un avance, no hay un compromiso de los fiscales de querer hacer su trabajo.

Ya están tan rebasados de esto, ya lo ven tan a diario que para ellos esto es normal", dijo Lidia Lara, vocera del colectivo.

Sobre el amparo que recibió Javier Duarte para evitar que la FGE Veracruz le cumplimentara una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de desaparición forzada, Lidia Lara aseguró que el exgobernador está protegido por las autoridades.

"¿Tú crees que realmente Duarte de Ochoa va a ser acusado por delincuencia organizada y realmente va a ser juzgado? Claro que no.

Simplemente sabemos que es convenio, un pacto que ellos hacen y que las familias, bueno, quisiéramos que se hiciera justicia, pero hasta ahorita no la encontramos", comentó.

De acuerdo con la vocera del Colectivo Justicia y Dignidad Veracruz, los familiares de personas desaparecidas continúan las búsquedas en los terrenos de La Guapota, Villarín y el Kilómetro 13 y medio, sin embargo, aún no encuentran puntos positivos a fosas clandestinas.

Según Lidia Lara, el Colectivo Justicia y Dignidad Veracruz registró 50 casos de personas desaparecidas en el puerto de Veracruz entre 2020 y 2021.

Las integrantes de la agrupación colocaron un árbol en memoria de personas desaparecidas, sobre la explanada de la Plaza de la Soberanía, ubicada a un costado del carril de sur a norte del bulevar Manuel Ávila Camacho, en el puerto de Veracruz.

En lugar de colocar esferas navideñas, como se acostumbra en los hogares, las integrantes del Colectivo Justicia y Dignidad Veracruz colgaron fotografías de sus familiares desaparecidos sobre el denominado "árbol de la memoria".

"Estamos recordándoles a nuestros familiares que los seguimos amando, que los seguimos recordando; y sobre todo, a las autoridades, que las familias no olvidamos.

Estamos aquí de pie esperando a que ellos hagan su trabajo, pero si no lo hacen, las familias continuamos trabajando para encontrarlas", señaló Lidia Lara.

A las integrantes del Colectivo Justicia y Dignidad Veracruz se unieron miembros de los colectivos Red de Madres, Unidos por la Paz Veracruz y Cardel.

