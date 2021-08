Con tinacos y foros, coordinador panista inicia campaña

Xalapa, Ver.- Aprovechando la desgastada imagen del presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, y los problemas de escasez de agua que existen en la capital, el coordinador del a bancada panista en el Congreso local, Sergio Hernández Hernández, intensificó la promoción de su imagen en la capital del Estado.

Señalado por sus homólogos por el presunto uso de recursos públicos para impulsar sus aspiraciones a la reelección de la diputación, o incluso a la alcaldía, el panista inició con la entrega de más de mil tinacos en colonias marginadas de la ciudad y lanzó el programa “Por Xalapa Todos”, enfocado en crear estrategias de seguridad.

Pese a las acusaciones, Hernández Hernández ha negado en más de una ocasión que sus acciones estén destinados a impulsar su candidatura a la Presidencia Municipal de Xalapa, puesto que se sabe también será disputado por el diputado panista Omar Miranda Romero, actual compañero de bancada.

En la entrega de tinacos en colonias populares como Salud, Felipe Carrillo Puerto, ?2 de abril, Lomas del Seminario, Carolina Anaya, Revolución y Rubén Pabellón Acosta, la imagen y nombre del diputado aparece en lonas con los colores distintivos de su partido, a pesar de que advierte que se trata de una gestión y que los tinacos fueron donados por la Congregación Mariana Trinitaria de Oaxaca.

Lo anterior, a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 párrafo 8 y 9 prohíbe el uso de la imagen, nombres o símbolos de servidores públicos en la entrega de apoyos.

“Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos (...).

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Cuestionado sobre este tipo de acciones el consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas, mencionó sí se podría incurrir en una falta a la carta magna federal.

Explicó que este tipo de propaganda solo sería válida si se refiriera a un informe de labores y se especificara en la publicidad.

"Está prohibido salvo los informes de labores, no se ve que diga informe de labores, si es así, sí está prohibido de acuerdo al artículo 134 párrafo 8 de la Constitución federal"

Sergio Hernández se justifica

Cuestionando sobre este tema, el diputado Sergio Hernández señaló que no es la primera vez que realiza este tipo gestiones y negó que use recursos públicos o propios para este tipo de acciones, que en este caso incluyen la entrega de tinacos de mil 100 litros que se cambian en hogares que tengan uno de capacidad de 450 litros, como una medida para paliar la escasez de agua que enfrenta la ciudad.

“No estoy en un proceso electoral, contendiendo para algo, estoy trabajando como diputado en beneficio de los xalapeños. Lo único que estoy haciendo es gestionar, no estoy poniendo recurso público, lo único que estoy haciendo es acercar a la organización Mariana Trinitaria para que subsidie los tinacos a los beneficiarios, yo solamente acerco la gestión, no estoy usando ni recurso público ni mi recurso”

Además, el panista negó que la intención de este tipo de labores sea la promoción de su imagen de cara a las elecciones a la presidencia municipal en 2021, o para repetir en el cargo, tal y como lo consiguió en el proceso electoral de 2018 tras formar parte de la anterior LXIV Legislatura.

“En ningún momento, siempre lo hemos hecho, no es la primera vez que hago esta acción en favor de los xalapeños, hemos tenido nuestras casas de enlace (...). Si se revisan mis redes en todas (las publicaciones) es exactamente lo mismo, tengo una oficina que está de enlace en Lázaro Cárdenas. Yo no sé a qué se deben los señalamientos, no sé por qué me ven como un aspirante más, yo estoy haciendo mi trabajo como diputado, como legislador, gestionando para los xalapeños”.

Incluso, señaló que la asociación civil Congregación Mariana Trinitaria entrega directamente el subsidio a los beneficiarios; sin embargo, en los eventos realizados por el diputado la única imagen que se ve es la suya, e incluso aparece en diversas fotografías entregando los tinacos.

“Es una organización internacional que subsidia no solamente tinacos, sino muchos productos. Tienen un catálogo de más de 90 productos que subsidia a los ciudadanos, ellos directamente entregan el subsidio a los beneficiarios y nosotros cumplimos como intermediarios”.

Reconoció que apenas este viernes entregó más de 300 tinacos pero espera que en la siguientes tres semanas los apoyos lleguen a 3 mil los entregados en las colonias.

“Hoy en la mañana tuve una primera entrega, a las 12 tuve una segunda y estoy saliendo en una tercera entrega y llevamos entregados más de 300 tinacos. En estas entregas hemos recibido la solicitud de 150 personas que al terminar las tres semanas estaremos teniendo otros mil tinacos para tener más de 2 mil y vamos a establecer de manera permanente estas gestiones y vamos rebasar por mucho los 3 mil tinacos gestionados”, adelantó.

Coordinador panista “acapara los reflectores”

Días antes, el legislador presentó la iniciativa “Por Xalapa todos”, con el objetivo de mejorar los índices de seguridad en la capital del estado; anunció que parte de la estrategia consiste en la rehabilitación de espacios públicos, censos y gestión de luminarias fundidas y reuniones de capacitación con vecinos.

El programa inició el pasado 8 de junio en la colonia Revolución con la rehabilitación de la cancha deportiva José María Iglesias, y dijo que se harían acciones de este tipo de manera semanal.

“Se llevará a cabo un censo de luminarias, a fin de reportar al Ayuntamiento y este dé prioridad a las zonas donde la incidencia de delitos es mayor. La adecuada iluminación funciona como un excelente factor disuasivo”, señaló durante la presentación del programa.

Un mes después, el diputado —que llegó al Congreso local por la vía plurinominal— realizó el Foro denominado “Ciudades Seguras” enfocado en conocer los casos de éxito en materia de seguridad en otros estados.

“Quiero resaltar que este no es un programa gubernamental, es de la gente y por una causa que nos mueve a todos como es el amor por nuestra ciudad, por tanto, cualquier aportación que se haga es muy importante”, indicó.

Pese a estas acciones, el panista no se ha librado de señalamientos sobre el uso indebido de recursos públicos, incluidos los de su bancada, pues durante la pasada Legislatura fungió como presidente de la Junta de Coordinación Política.

Su entonces compañera de bancada, Cinthya Lobato lo acusó de usar los recursos de apoyo de la fracción PAN para pagar fiestas en las que había, sexo y drogas.

En un audio que se filtró a los medios de comunicación, la panista que en algún momento también buscó la alcaldía de Xalapa, lo señaló por el desvió de un millón 600 mil pesos mensuales que debían entregarse a los integrantes de la bancada panista.

La diputada, que luego se pasó a la fracción de Morena, acusó a Sergio Hernández de usar al ex diputado local Carlos “Chico” Fuentes para conseguir mujeres y llevar drogas a las borracheras que, según dijo, él organiza.

“Pones a tu amigo ‘Chico’ (Fuentes), un tratante de mujeres, que está llevando a tus fiestas, drogas y borracheras. No me digas, Sergio, por favor, ya habla y sé un hombre”.

Lobato Calderón incluso recordó que para celebrar sus primeros 100 días de labores, el diputado rentó el Velódromo de Xalapa, usado para eventos deportivos y conciertos, y contrató a la Sonora Dinamita para amenizar la jornada.

“Hay dinero para el Velódromo, para tus fiestas, tus 156 casas de enlace; hay dinero para que le lleves a Pepe Mancha (entonces líder estatal del PAN), para eso si hay dinero”, le recriminó Cinthya Lobato.