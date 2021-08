Con supuesta financiera, estafan a veracruzanos en redes sociales

Veracruz, Ver.- “Compra lo que quieras, te prestamos”, es el mensaje con el que se engancha a usuarios de redes sociales. La promesa es no revisar Buró de Crédito y entregar el dinero de inmediato.

Susana fue una de las víctimas atraídas por la oferta y por la necesidad de conseguir dinero para cubrir los gastos familiares durante la emergencia sanitaria por coronavirus.

En la red social Facebook vio el mensaje que dejó una supuesta usuaria identificada como María José Paes Vargas, ofreciendo sus servicios financieros; de manera general ofrecía el préstamo inmediato solo con contactarla vía WhastApp al número telefónico que dejaba en la publicación.

Al escribir el primer mensaje para solicitar información, se presentó como asesora de crédito de la empresa Sol Credy. De inmediato vino la lista de los requisitos que debían cumplirse.

Correo electrónico, número de teléfono personal, cuenta o tarjeta donde se realiza el supuesto depósito del dinero solicitado, identificación con fotografía y comprobante de domicilio.

Adicionalmente, le decía que sería necesario que depositara 100 pesos en cualquier tienda Oxxo o sucursal Banamex a una cuenta bancaria que se le entregaría para cubrir los gastos administrativos del trámite, sin importar el monto del crédito autorizado.

La oferta era de 10 mil hasta los 100 mil pesos y se realizaba en las siguientes dos horas, después de completado el procedimiento de envío de la documentación y el depósito a la cuenta Banamex.

Se le dijo que el pago del crédito se haría a la misma cuenta bancaria en un plazo de 11 meses con el cobro del 10 por ciento de intereses sobre la cantidad que solicitara.

La víctima siguió el procedimiento para que le fuera liberado el supuesto préstamo financiero, incluido el depósito de los 100 pesos que su interlocutor le solicitó y a quien le envió la fotografía del comprobante, pero al pasar las horas no supo nada más. El número telefónico al que se comunicó ya no respondía y el servicio de mensajería de WhastApp ya no lo identificaba.

Susana nunca sospechó que la engañaban, el contacto de Facebook que hizo la oferta se presentaba en un grupo de Facebook cerrado en el que pensó que existían filtros para evitar que existieran este tipo de servicios fraudulentos.

SOL CREDY, EMPRESA FANTASMA

Sol Credy no es una empresa que se encuentre dentro del registro de la Comisión Federal para la Defensa de Usuarios de Servicio Financieros (Condusef).

En una búsqueda realizada a través de la plataforma Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros, se pudo comprobar que no existe ningún antecedente de la supuesta financiera.

Basta con realizar una búsqueda a través de cualquier navegador para leer diversas alertas de usuarios que han sido engañados con la misma operación.

En las descripciones se menciona que esta supuesta empresa es una fachada para cometer fraudes a quienes se dejan enganchar con la promesa de créditos inmediato.

Uno de los problemas es que las víctimas entregan todos sus datos personales, con los que más tarde son extorsionados en caso de querer realizar algún reclamo a quien lo engañó, según los comentarios.

La Condusef alertó a los usuarios sobre la existencia de esta modalidad de fraude, que es cometido de manera común con el uso de publicaciones que circulan en redes sociales.

Entre las recomendaciones que hace la institución para detectar que se trata de un fraude señala que debe de ponerse atención en la facilidad que se brinda para acceder a los créditos, ya que ninguna institución seria ofrece dinero sin ningún respaldo como aval o historial.

Asimismo, los datos de cualquier servicio financiero pueden ser consultados directamente en la Condusef o a través del portal de internet de la institución, en donde se ofrece detalles de aquellas empresas que tienen registro y pueden ayudar para realizar un trámite crediticio, en caso de que el usuario lo requiera.

