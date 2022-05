Con sequía severa, Xalapa sigue matando árboles y construye plazas

XALAPA, VER.- Con la pérdida de la mitad de la superficie arbolada desde 1960 a 2015, Xalapa se encamina a una ruta que ciudades de primer mundo quieren detener, es decir, que dejen de construirse centros comerciales o habitacionales que requieran gran cantidad de agua y energía para su funcionamiento, a costa de los recursos naturales.

Laura Celina Ruelas Monjardín, investigadora de la Universidad Veracruzana (UV) alertó que, derivado de esas decisiones justificadas en la necesidad de desarrollo, las temporadas de calor se extenderán, el consumo de agua se duplicará, se gastará más energía eléctrica y la evaporación aumentará, secando lagunas y cuerpos de agua, como ya se está padeciendo.

Y es que la presente temporada de estiaje ha evidenciado cómo algunos de los ríos y cuerpos de agua de los que se toman las reservas para enviarlas a la capital, han disminuido considerablemente su nivel.

Sin embargo, la investigadora enfatizó que, si bien ahora mismo no puede hablarse de una falta de lluvias anormal, puesto que estas inician en junio y concluyen en octubre, sí es cierto que, al ser una necesidad permanente, los afluentes que surten de agua a Xalapa tienen menos agua.

En medio de la crisis por el estiaje, el presidente municipal jalapeño ha admitido que es el peor panorama de la ciudad en 14 años; lo más grave es que no se cuenta con un plan para solucionarlo.

RÍOS SURTIDORES SE SECAN

En entrevista, la investigadora señaló que ríos como el Pixquiac y el Consolapa fueron por años los mayores proveedores de agua a la capital, aunque ahora sus afluentes hayan disminuido.

Y aunque esto se encuentra dentro de los parámetros que se esperan, alertó que de no llover en junio como se espera, entonces sí habrá de sobra de qué preocuparse y ocuparse.

{"quote":""No solo no hay agua en estos periodos, sino además se demanda más por el calor. Y es porque tenemos cambios de uso de suelo que no favorecen, por un lado, la recarga de acuíferos, de manantiales, de cuerpos de agua superficial y por otra tenemos mayores ondas de calor que requieren mayor energía. "}

"Cuando tenemos calor prendemos los aires acondicionados, los ventiladores y todo eso es de energía hidroeléctrica, es decir, necesitamos más agua para hacerles frente a todas estas situaciones", sostuvo.

Ruelas Monjardín alertó que el cambio de uso de suelo o pérdida de superficie arbolada ha empeorado al paso de los años gracias al patrón de cambio de áreas verdes, traducido en los permisos que se han dado para la construcción de sendas plazas comerciales y unidades habitacionales.

Criticó que el manejo medioambiental sea el último que se tome en cuenta a la hora de conceder los permisos para construcción y se justifique en la generación de empleo y necesidad del desarrollo urbano para tal fin.

La académica lamentó también la postura de quienes dirigen las riendas de la ciudad, en el sentido de que cuando un río se seca o el afluente ya no puede proveer el vital líquido, se pretenda solamente buscar otro como si no importara que un cuerpo de agua muera.

Al respecto, recordó que investigadores de Estados Unidos alertaban a principios del año 2000 que Xalapa se encaminaba al modelo de desarrollo basado en la construcción de plazas comerciales, además de incentivar el uso del automóvil, modelo que estados como Texas ya se negaban a prolongar.

Lo anterior debido a los cambios en el uso de suelo y las grandes necesidades de recursos como agua y energía eléctrica.

{"quote":""Ese modelo de crecimiento basado en plazas comerciales es de lo más insustentable porque fomenta, por un lado, la creación de superficies impermeables. Esas planchas de cemento donde las precipitaciones caen y se van a los arroyos de aguas negras y no van a contribuir a la recarga de acuíferos y manantiales. No aprendemos de lo que en otros lugares están haciendo", lamentó. "}

Sostuvo que otros países ya planean como detener la mancha urbana y alentar el uso del transporte público en lugar de pensar ampliar las vías para los automóviles, como ocurre en Xalapa con la intención de ampliar las vialidades e incluso implementar pasos a desnivel en la reserva territorial.

"Estas zonas deberían de considerarlas el pulmón, la zona de recarga de la ciudad en lugar de estar pensando en abrirla para más edificio y vialidades", criticó.

RÍO PIXQUIAC, SECO

De acuerdo con un estudio de la propia Universidad, la cuenca del río Pixquiac proveía a Xalapa, hasta 2015 no solo de agua, sino de aire limpio, regulación del clima y la temperatura, suelos fértiles, paisajes y sitios de recreo.

Hasta esa fecha, se encontró que esta cuenca aportaba el 38.5 por ciento del agua diaria que consume Xalapa, cerca de 560 litros por segundo, lo que equivaldría a llenar diariamente 19.5 albercas olímpicas, tomando en cuenta que una sola requiere 2,500,000 litros de agua.

En la zona alta y media de la cuenca es donde se encuentra el sistema de abasto que nutre a la ciudad de las flores.

La ruta del agua comienza en los manantiales del ejido Agua de los Pescados, en las inmediaciones del Cofre de Perote. La captación continúa cuenca abajo, a través de cinco pequeñas presas derivadoras: Alto Pixquiac, Medio Pixquiac, Xocoyolapan, Agüita Fría y Cinco Palos, por lo que la conservación del afluente es primordial.

Pero la realidad con este y otros cuerpos de agua es crítica. Fotografías tomadas precisamente en la cuenca del Pixquiac, denotan la gravedad del caso. Solamente piedras secas y un ligero hilo de agua recorren lo que es la ruta del caudal, considerado una pieza clave en la obtención del líquido.

Caso parecido ocurre con la presa de Huitzilapan, en el municipio de Quimixtlan, Puebla, de donde Xalapa capta su principal suministro del líquido a un volumen de 31.5 millones de metros cúbicos de agua al año y de mil litros por segundo, desde abril pasado registra condiciones "anormalmente secas" dentro del Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con datos oficiales, todos los municipios de la región de Xalapa registran condiciones "anormalmente secas" dentro de los parámetros del Meteorológico Nacional: Teocelo, Ixhuacán de los Reyes, Cosautlán de Carvajal, Xico, Coatepec, Xalapa y Ayahualulco.

El pasado 7 de mayo, el presidente municipal, Ricardo Ahued Bardahuil advirtió que las fuentes de agua de la CMAS registraron para esa fecha una captación de un 30 por ciento de su nivel.

Propiamente, se refería a los cuerpos de agua ya mencionados, además del río Sedeño en Acajete, al Manantial de Agua Santa, así como al Socoyolapa de Tlalnehuayocan y el Manantial de El Castillo en la congregación El Castillo de Xalapa, todas en un nivel mínimo de agua.

Y este viernes 27 de mayo, apenas tres semanas después de aquella declaración de por sí seria, el presidente admitió que todas las fuentes de abastecimiento a la ciudad prácticamente están agotadas.

No obstante, las lluvias de los últimos días han ayudado a nivelar los acuíferos, el ayuntamiento no cuenta con un plan para mitigar la crisis, puesto que ya no hay ríos o lagunas de dónde extraer.

{"quote":""Las fuentes que tenemos ya las tenemos autorizadas. Si tuviéramos alguna autorización con alguna fuente de concesión de CONAGUA, pues no hay, ya están agotadas todas. "}

"Ahorita tenemos entonces que cuidar el agua, ser responsable. El agua que llega es suficiente, pero entender que tenemos que cuidarla; si encontráramos otra fuente posible de acceso al agua sería extraordinario porque cada vez es más la demanda y es la misma fuente de ingreso del agua".

SEMBRAR ÁRBOLES, LA ÚNICA SOLUCIÓN

Como solución a la problemática de agua que enfrenta la capital, la investigadora dijo que es necesario incentivar a las comunidades para que continúe la siembra de árboles y cultivos propios de esta zona.

Aunque enfatizó que no ha habido un solo gobierno que tenga como prioridad el medio ambiente, sí destacó la necesidad de implementar políticas amables con la naturaleza, pues la variable medioambiental es la que debe regir al desarrollo económico y social y no al revés.

Para ello, recordó que una de las soluciones son los proyectos de captación de agua de lluvia, mismo que ella propuso en su momento.

Cuestionó la falta de apoyo a las familias que por una u otra razón no tienen el acceso al líquido de manera permanente.

"Es muy barata. Con eso se abastece el 50 por ciento del agua y entonces se tendría agua cuando vienen estas condiciones de estiaje. Están estas tecnologías, también una buena campaña de arbolización para hacer esta ciudad menos caliente, porque si seguimos así Xalapa va a seguir con temperaturas cada vez más altas.

"Tenemos las condiciones para hacer la arbolización e ir invirtiendo en todos estos sistemas. Lo peor que puede pasar es que una gente no tenga agua", reiteró.





am