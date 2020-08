Con semáforo rojo, comerciantes de Coatza abren calles del centro

Coatzacoalcos Ver. - Aún cuando Coatzacoalcos regreso al color rojo del semáforo epidemiológico, este fin de semana comerciantes establecidos decidieron retirar las vallas que se colocaron en avenidas que conducen al centro de la ciudad, bajo el argumento de que está siendo afectados con estas medidas.

"Consideramos que no son las medidas correctas, el ayuntamiento y el gobierno del estado tienen que ver qué en el centro no están los contagios, están en otros puntos de la ciudad. Nos está yendo mal desde abril y ahora con los cierres no vendemos nada, por eso decidimos tomar estás acciones y ya no permitiremos más cierres", advirtió Armando Carvallo Brañas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO).

Fue el pasado 27 de agosto, cuando el gobernador Cuitláhuac García emitió un Decreto, con restricciones de movilidad en 20 municipios del estado, del 28 al 30 de agosto. Entre ellos Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, Fortín, Ixtaczoquitlán, La Antigua, Medellín, Minatitlán y Veracruz.

Sin embargo, este sábado los propietarios de los establecimientos, se opusieron a esta medida, y decidieron liberar los accesos al primer cuadro de la ciudad.

"Cuando nos abrieron las calles las ventas repuntaron un 20 por ciento y de la nada nos vuelven a cerrar. Ya no podemos seguir así, nosotros estamos invirtiendo en las medidas sanitarias como la compra de gel y equipo de protección para nuestro personal a quienes no podemos dejar sin trabajo, pero ya no podemos con los cierres", expresó Antonio Salomón Tinoco, propietario de un restaurante tradicional.

Durante casi una hora caminaron por las avenidas del centro, retirando todas las barreras metálicas, donde además señalaron que no permitirán que continúen estás medidas. Con carteles pedían a otros comerciantes que se sumaran al movimiento, incluso daban la bienvenida a los conductores al centro quienes aprovecharon para transitar libremente.

Hasta el último corte, Coatzacoalcos mantiene un acumulado de 1752 contagios y 384 decesos por coronavirus, y del 31 de agosto al 12 de septiembre estará dentro de los 150 municipios veracruzanos en color rojo del semáforo covid.