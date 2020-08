Con semáforo en naranja, pide SS no relajar medidas contra covid

Xalapa, Ver.- El estado de Veracruz acumula 27 mil 990 casos de personas infectadas por el virus Sars CoV-2, de ese universo 789 se mantienen activos. A seis meses de la pandemia se acumulan 3 mil 718 decesos de 158 municipios.

El reporte oficial detalla que 33 municipios de la entidad, entre ellos la capital del Estado, se mantiene en alerta roja, otros 159 están en riesgo alto o naranja y 20 pasarán a semáforo amarillo, por lo que podrán realizar actividades laborales normales y se abrirán espacios públicos restringiendo el aforo.

"Todos los municipios en semáforo rojo siguen en actividades esenciales solo estarán abiertos hoteles y restaurantes en un 25 por ciento y en el centro comercial el aforo debe estar al 50 por ciento; si está en naranja pueden abrir cines, centros comerciales y religiosos, hoteles, parques y plazas comerciales, estéticas, peluquerías, albercas y centros deportivos en un 75 por ciento". Se informó.

En la conferencia de prensa, en la que se presentó el reporte de seguimiento de la Secretaría de Salud del Estado, el titular Roberto Ramos Alor, hizo un llamado a la población a no confiarse luego de que Veracruz pasó a semáforo amarillo.

Destacó que a pesar de que la federación ubicó al Estado en un color que permitiría recobrar actividades no esenciales, algunos municipios permanecen en alerta máxima, por lo que la población deberá acatar la recomendación de la autoridad estatal y local.

"El color del semáforo no significa que no hay peligro, o que los casos han bajado, porque los factores de colorimetría dependen de los espacios libres en hospitales (...) pero no se confíen, no debemos bajar la guardia".