Con resistencia de empresarios, Ley antiplástico se aplica en Veracruz

Se cumplieron dos primeras semanas desde que entró en vigor la prohibición al uso de plástico de un solo uso, en el estado de Veracruz, luego de casi dos años de su legislación.

En medio de la resistencia de las empresas que se benefician del uso de bolsas de plástico, e indignación por parte de ciudadanos que no aceptan esta medida ambiental, los comercios de Veracruz adoptaron esta medida, la cual se aprobó para frenar la contaminación.

VERACRUZ, PIONERO EN LEGISLACIÓN AMBIENTAL

Fue en mayo de 2018, cuando el pleno de la LXIV Legislatura del Estado de Veracruz aprobó de forma unánime, con 39 votos a favor, el Dictamen de decreto que reforma y adiciona varias disposiciones de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial para el estado.

La propuesta fue presentada al Congreso del Estado por el grupo ambientalista Fundación Chalchi, y su aprobación representó un precedente a nivel nacional, debido a que Veracruz fue el primer estado de la república en aprobar leyes que regulan y limitan el uso de bolsas y plásticos desechables.

Con esto, se estableció que es responsabilidad del gobierno estatal, a través de Secretaría de Medio Ambiente, así como de las instancias relacionadas en materia ambiental, controlar, prevenir y abatir la contaminación por el uso de bolsas plásticas de un solo uso.

Asimismo, la reforma a la ley obliga a verificar que las bolsas plásticas que se entreguen en los comercios cumplan con criterios y reglas de producción y consumo sustentable, para fomentar la reducción, reutilización y reciclaje de las mismas.

De esta manera, quedaron prohibidas las bolsas de materiales no biodegradables, no compostables y no reciclables.

ATRASO EN LA APLICACIÓN

Sin embargo, durante 19 meses, comercios de autoservicio, restaurantes y negocios ambulantes se mantuvieron entregando bolsas de diversos plásticos, de forma indiscriminada a los clientes que acudían a consumir.

El gobierno del estado había dado un plazo de un año para que los comerciantes y dueños de negocios adoptaran la nueva medida y se comprometieran a reducir la cantidad de plásticos desechables.

Pero en agosto del año pasado, apenas el cincuenta por ciento de los restauranteros de la zona conurbada reportaban la eliminación del uso de bolsas de plástico y popotes, además de la adopción de materiales biodegradables.

El Procurador Estatal de Protección al Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, comentaba en su momento que el plazo para cumplir con la disposición ya se había cumplido, y debido a que se trata de una prioridad para el gobierno, exhortó a los comerciantes a abandonar el uso de plásticos.

Rodríguez Cortés refirió sobre la dificultad y el alto costo, para los comerciantes, de adoptar el uso de materiales biodegradables y dejar el plástico.

Debido a esto, la Secretaría del Medio Ambiente amplió la prórroga para aplazar las multas y sanciones contra los comercios que no cumplieran con la medida, plazo que terminó el 31 de diciembre de 2019.

Con respecto al cumplimiento de la disposición estatal, la Procuraduría del Medio Ambiente ha detectado comercios en donde venden y utilizan plásticos prohibidos, pero pintados o etiquetados como material biodegradable, lo cual representa una falta que amerita multa.

Gaspar Monteagudo, jefe de Inspección y Vigilancia de la PMA confirmó este hecho, y agregó que materiales como unicel están siendo pintados de color beige, el cual es distintivo de contenedores y bolsas hechos con fécula de maíz u otros materiales compostables.

Desde el primer día del año, las empresas y comercios están obligados a no entregar bolsas de plástico de un solo uso, además de popotes y contenedores de unicel y otros materiales no biodegradables y dañinos para el ambiente, por lo que, de no cumplirse, la Secretaría y Procuraduría del Medio Ambiente estarían en disposición de emitir sanciones contra los comercios.

ygr