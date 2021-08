Con protesta en Palacio, panistas demandan audiencia

Xalapa, Ver.- Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional trasladaron su protesta al Palacio de Gobierno, en donde reclamaron una audiencia con el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Además, depositaron un pliego petitorio en el cual le exigieron abstenerse de intervenir en el Poder Legislativo y en organismos autónomos como la Fiscalía General del Estado (FGE).

Al frente de los diputados, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, Sergio Hernández Hernández, exigió al gobernador “dar la cara” y respetar la autonomía de la Fiscalía del Estado.

“Él (Cuitláhuac García) es quien está orquestando el agendado contra las instituciones y la democracia, en el Poder Legislativo no hay diputados, simplemente hay títeres del Gobernador que no entienden de razones, que no hacen caso a argumentos y solamente obedecen al Gobernador y al Secretario de Gobierno”

A la vez exigió que el Secretario de Seguridad Pública (SSP) Hugo Gutiérrez Maldonado, dé la instrucción de liberar las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, actualmente blindada por agentes antidisturbios de la Policía Estatal y la Fuerza Civil.

Recalcó que la “remoción temporal” de Jorge Winckler consiste en un revanchismo político e incluso, la nueva encargada de despacho no cuenta con el perfil para ocupar la FGE.

“No cuenta ni con el perfil, ni con la certificación y venimos a exigir que pare esta aberrante intromisión contra la democracia de Veracruz y México; esto es un precedente de autoritarismo puro y es el comienzo del autoritarismo” refirió Hernández.

Esto coincide con la audiencia próxima a celebrar por la FGE dentro del proceso iniciado en contra del exgobernador Javier Duarte de Ochoa, actualmente preso en el reclusorio norte de Ciudad de México.

“En estos días había audiencia de la Fiscalía General del Estado por el caso Duarte y qué casualidad que tomaron la Fiscalía y dejan sin operatividad a la fiscalía para vaya a testificar y presentar audiencias” abundó.