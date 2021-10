Con protesta, docentes rechazan regreso de directora en Xalapa

XALAPA, VER.- Personal educativo tomó las instalaciones del jardín de niños "Esperanza Osorio", con el fin de mostrar su descontento por el retorno de Alejandra Monserrat Cortés Nadal al cargo de directora.

La nueva dirigente del plantel ya estuvo hace cuatro años al frente de la institución educativa, de acuerdo con declaraciones de Gladys Ramos Bonifaz, docente del plantel, quien aseguró que Nadal no atendió las necesidades de los menores y fue una directora ausente, por ello no están de acuerdo con dicha medida.

Relató que Cortés Nadal dejó la dirección en el 2017 porque se presentó un problema con una menor que sufrió un desmayo "y el personal no tenía forma de atenderla, no se contaba ni con botiquín, es una persona con la que no se pudo trabajar, no estaba presente, se ausentaba de su cargo sin motivo".

Sostuvo que además de la inatención a los alumnos, el personal del Jardín también era tratado de forma inadecuada, era prepotente y no podían trabajar con ella, por lo que en 2017 se sometió a votación su permanencia y se determinó removerla del cargo.

"Nos enteramos que regresa nuevamente a esta comunidad educativa a la que en su momento me causó daño y la perjudicó", lamentó la docente.

Acotó que la mujer asegura que cuenta con el apoyo de la Supervisión Escolar, quien apoyó su regreso a la institución.

Por ello, dijo que mantendrán tomadas las instalaciones del Jardín de Niños, hasta obtener una respuesta favorable para que la profesora no regrese a laborar al plantel.