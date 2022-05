Con piedras y palos, bloquean carretera Antón Lizardo por falta de luz

"Soy madre soltera, me dedico a vender comida, todo se me ha descompuesto, a mí nadie me va a recuperar todas mis perdidas económicamente, ni todo lo que yo necesito trabajar, los de Comisión no se ponen a ver esas cosas, pero si son buenos de que cuando llega el recibo de luz, si no lo pagas, te cortan la luz", dijo Ana Arely Hernández Martínez, una de las afectadas.