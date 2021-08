Con millones del erario, alcalde alumbró su rancho previo a sus nupcias

Xalapa, Ver.-Un acuerdo entre el grupo parlamentario de Morena con la diputada perredista Brianda Kristel Hernández Topete prácticamente facilita inmunidad al alcalde de Ángel R. Cabada, Arturo Herviz Reyes, para no investigar un presunto desvío de más de 20 millones de pesos de fondos públicos, acusaron ediles de dicho municipio.

En marzo de 2019, redes sociales de la región de Los Tuxtlas, región selvática del estado en donde sobresalen los municipios de Catemaco, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Ángel R. Cabada publicaron las imágenes de la boda de Arturo Herviz Reyes y Jazmín Copete Zapot.

Sin embargo, durante todo el año anterior a la par de los preparativos de la boda, el alcalde incluyó obras de infraestructura para la congregación de Laguna de Majahual, en donde se sitúa su rancho.

Inicialmente, el ayuntamiento introdujo la red de agua potable para la comunidad, posteriormente, concluyó la pavimentación con concreto hidráulico en el poblado.

El 31 de marzo, asistentes a la boda entre Herviz y Copete subieron las imágenes a la red social Facebook. La ex diputada y ex candidata al Senado luce un vestido blanco con imágenes de tres caballos pintados en la falda.

El alcalde, por su parte, presumió un traje de charro negro con hilos plateados, corbatón blanco con vivos dorados y un sombrero blanco con motivos negros. El atuendo lo concluyó con hebilla y cinto, más una pistola con cachas decoradas en plateado y negro.

Al respecto la Síndica Única Claudia Santamaría García y los regidores del Partido Verde, Juan Guillermo Uscanga Fomperosa y del Partido Acción Nacional (PAN), Anselmo González Rivera, destaca la electrificación a beneficio del rancho del presidente municipal Arturo Herviz Reyes en las comunidades Río de Caña y la Laguna de Majahual, con un costo de 1 millón 700 mil pesos.

En la propiedad, conocida por sus plantíos de coco y la producción pecuaria del ex diputado y ex senador, Herviz Reyes contrajo nupcias con su pareja, la ex diputada local Yazmin Copete Zapot, madre del alcalde de Santiago Tuxtla, Argenis Vázquez Copete, esposo de la diputada local Brianda Kristel Hernández Topete.

La legisladora perredista se ha sumado en las últimas votaciones al grupo mayoritario de MORENA. Entre otros puntos de relevancia aprobó recientemente la reestructuración de la deuda pública, pese a la oposición de integrantes de su bancada, convirtiéndose en una importante aliada para el partido en el poder.

No obstante, la iluminación de la boda de la suegra de Brianda Kristel Hernández Topete habría corrido a cuenta de los contribuyentes de Ángel R. Cabada, dado que la fiesta se celebró semanas después de finalizar la obra de iluminación.

De acuerdo con los ediles del PAN, Verde y la Síndica solicitaron al Poder Legislativo no sólo intervenir en las finanzas del ayuntamiento, sino investigar al alcalde Arturo Herviz a pesar del “acuerdo” entre la nuera política del edil, Brianda Kristel, y el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín.

Uno de los puntos reclamados por los regidores es el cese del Tesorero Felipe López Amaya, a pesar del acta de Cabildo en donde por mayoría de votos, los ediles dictaminaron la destitución del funcionario, resolutivo no acatado por el alcalde perredista.

Dicha destitución surge con el argumento de que el Tesorero no presenta ante la Comisión Edilicia de Hacienda y ante la Sindicatura, los estados financieros y los reportes mensuales del ayuntamiento.

“La Comisión de Hacienda y la Síndica carecen de esa información porque no les han visado los documentos necesarios para que se pueda firmar tal y como debe ser, por eso no aparecen sus firmas en las sesiones de Cabildo”, refirió el regidor Juan Guillermo Uscanga.

En esa sesión, incluso el Secretario del Ayuntamiento Gastón Fomperosa Cazarín, figura sin derecho a voz y voto en un Cuerpo Edilicio, firmó el acta bajo protesta “por presiones de Arturo Herviz”, según los ediles.

Los denunciantes acusaron dos irregularidades más: la primera, el descuento obligatorio de 50 pesos quincenales a los salarios de los trabajadores de confianza como cuota al Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cual postuló a Herviz Reyes a la alcaldía de Ángel R. Cabada, a su esposa Jazmín Copete a la Senaduría, al hijo de esta, Argenis Vázquez a la alcaldía de Santiago Tuxtla y a Brianda Hernández a la diputación local.

Otro punto es el anuncio de la dotación de pisos firmes por un monto de 7 millones de pesos para pobladores de escasos recursos, sin embargo, como condicionante exigen a los interesados afiliarse al PRD.

Acuerdo “entre familia”

Al respecto, el regidor del Partido Acción Nacional (PAN), Anselmo González Rivera refirió que, en el primer diálogo de los inconformes con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín, lejos de ofrecer una investigación al alcalde Arturo Herviz Reyes, anticipó mediar una solución “política” mediante un acuerdo con la nuera de Jazmín Copete, la diputada Brianda Kristel Hernández Topete.

“Nos dijo que iba a tratar de darle a esto una salida política y no estuvimos de acuerdo porque traía algunos 'amarres' con la diputada que es nuera de Jazmín (Copete), la esposa de Arturo Herviz, como que hay un complot en este asunto”

Por lo anterior, refirió que ante la respuesta del coordinador de la bancada morenista, los regidores promovieron una solicitud al presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, Eric Domínguez Vázquez.

Uno de los puntos abordados por los regidores es la ausencia de información, transparencia e incluso de las firmas de los ediles en los documentos oficiales del Ayuntamiento de Ángel R. Cabada.

“Ha paralizado el diputado (Juan Javier Gómez) Cazarín y en Cabada va a haber grandes problemas y van a querer intervenir cuando haya muertos. El día de ayer estuvimos con la Secretaría del Ayuntamiento y había gente de ambas partes. Él (Gómez Cazarín) no resolvió políticamente, nos dijo que traía acuerdos con la diputada Kristel (Hernández), que es la única que está representando a Arturo Herviz y por sus acuerdos, sus mayorías relativas o absolutas quieren negociar a Ángel R Cabada” refirió.

A la par de la electrificación de su finca para el día de su boda, el regidor panista acusó que Herviz Reyes “infló” el presupuesto para la construcción de un parque de béisbol en el municipio, sin la autorización del Cabildo para realizar la modificación presupuestal.

“Tenemos más de medio año dándole vueltas a este asunto, señalando que vayan a ver el rancho del presidente municipal, si piensan que los cuatro ediles están mintiendo entonces que vaya una comisión. Que el señor (alcalde) siga metiendo la luz a su rancho, alterando las obras, como se le ocurra, nosotros autorizamos la construcción de un estadio de béisbol y se le ocurre utilizar dos millones de pesos más, sin la autorización de la Comisión de Hacienda y por eso le pedimos que voltee a ver”

A lo anterior, Anselmo González acusó el acoso del presidente municipal contra los regidores, e incluso, dijo temer por sus vidas.

“Al rato nos va a mandar a matar este señor: hacemos responsable a Arturo Herviz de lo que nos pase” añadió.

Por su parte, la Síndica Claudia Santamarina denunció que personal del ayuntamiento falsificó su firma para imprimirla en documentos oficiales.

“Estamos exigiendo una auditoría, le falsifican una firma a la Síndica y el alcalde dice que el Órgano de Fiscalización Superior no es fiscalizador, sino que denunciemos a la Fiscalía. Mi firma ha sido falsificada en diferentes ocasiones, diferentes contratos, hemos demostrado un desvío por más de 20 millones de pesos” afirmó.

Con los medios locales de la región “comprados”, los regidores solicitan la intervención de los medios de comunicación y, además, advierten con iniciar un paro de brazos caídos, junto con la regidora priista Mariana Parra.

“Hasta que volteen a ver la situación del municipio de Ángel R. Cabada”, finalizaron.