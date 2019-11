Con megaproyectos, IP y AMLO también buscan rescate a economía en Veracruz

Xalapa, Ver. – El gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador e integrantes de la iniciativa privada proyectan revertir una economía estancada en Veracruz –con un crecimiento del 1.3 en 2019- implementando una docena de megaproyectos para la entidad.

Tras un primer año caracterizado por un decrecimiento en la economía nacional, el Gobierno de México anunció el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, consistente en un paquete de 147 proyectos en todo el país.

El anuncio lo presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del 26 de noviembre, junto con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza y, de acuerdo con la propuesta, la iniciativa privada ejecutaría tales obras.

El plan de las 147 obras implicaría una inversión de 859 mil millones de pesos, y de este paquete, 72 comenzarían a construirse en 2020; 41 proyectos entre 2021 y 2022 y para 2023 y 2024, 34 proyectos.

Además de la modernización o ampliación de al menos seis terminales portuarias, el paquete de obras para el estado de Veracruz prevé la construcción de carreteras, entre otros proyectos.

La previsión de la Presidencia implica ejercer 42 proyectos en la zona sur del país; 45 proyectos en el centro y 49 proyectos en el norte; además de 11 obras de cobertura nacional.

Al participar en la conferencia matutina del Presidente López Obrador, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera Lajous, esbozó el mecanismo de financiamiento a tales proyectos por medio de 600 mil millones de pesos de la liquidez de la banca privada, además de inversiones aportadas con los fondos de inversión y de las administradoras de fondos para el retiro (Afore).

"Las afores tienen 3.9 billones de pesos captados y únicamente invierten el día de hoy el cuatro por ciento de ese dinero en infraestructura. Si nosotros aumentamos un uno por ciento de ese dinero anualmente, vamos a tener 39 mil millones anualmente para invertir, y los fondos de inversión privados en México, que tienen 2.6 billones de pesos, serían otros 26 mil millones de pesos anuales" explicó el banquero.

FERRY, AUTOPISTA Y PERIFÉRICO EN VERACRUZ

En el caso de las carreteras, para Veracruz proyecta la construcción de la autopista Álamo-Tuxpan, con una inversión de 300 millones de pesos; aparte de la autopista La Tinaja-Cardel, con un costo de 5 mil millones de pesos, la autopista de Los Tuxtlas, de 800 millones de pesos y la Perote-Nautla, con un costo de 2 mil 120 millones de pesos.

Esto, además de un libramiento periférico para la zona conurbada de Córdoba-Orizaba-Ciudad Mendoza, con una inversión de 5 mil 568 millones de pesos; el periférico sur de Xalapa, con un techo financiero de mil 576 millones de pesos y la conclusión de la carretera interestatal Coatzacoalcos-Salina Cruz, con un costo de 4 mil millones de pesos.

Tales proyectos, se prevén ejecutar entre el 2023 y el 2024.

En el tema portuario, el paquete de obras prevé la ampliación de la terminal para carga general y manejo de fluidos energéticos de Tuxpan, con una inversión de 81 millones de pesos y prevista para 2020; además de nuevas terminales especializadas de granel agrícola, granel mineral, fluidos y multipropósito en el puerto de Veracruz, con una inversión de 4,800 millones de pesos y a construirse en 2020.

Lo anterior, sumado a la inversión de 5 mil 706 millones de pesos, prevista para 2020, de la terminal multimodal "El Dorado" en Veracruz y el establecimiento de un ferry del puerto de Veracruz a Progreso, Yucatán, con una inversión de 2 mil millones de pesos entre 2021-22.

En el caso del Nuevo Puerto de Veracruz, el paquete incluye la construcción de la Terminal Semiespecializada para Carga General Suelta y Contenerizada con una inversión de 2,167 millones de pesos y programada para 2021-2022.

Para Tuxpan, igual se prevé la construcción del Sistema de Terminales Sirius Tuxpan-Hidalgo para la importación, almacenamiento y distribución de petrolíferos, con la inversión de 16,500 millones de pesos, prevista para 2023-2024.

Además, de los cuatro aeropuertos, el paquete solo prevé obras solo para Minatitlán y Veracruz, el primero, con una inversión de 257 millones de pesos y el segundo, con 730 millones de pesos; ambos, proyectados para 2020.

AÑO SIN CRECIMIENTO

Los anuncios del Gobierno de México coinciden luego de un año con escaso crecimiento de la economía en el estado de Veracruz, que registra 1.3 por ciento.

De hecho, al comparecer ante la Comisión Permanente del Corredor interoceánico, Zonas Libres y Desarrollo Económico, el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop) Enrique Nachón Aguirre, admitió una contracción de la economía en los sectores secundario y terciario registrada en este año.

De igual forma, el servidor destacó un crecimiento en la economía en el estado al doble del nivel nacional, según el Índice Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE); aunque por igual enfatizó en la crisis en el sector secundario y el terciario en Veracruz con un decrecimiento del 0.8 por ciento y 0.2 por ciento en el primer trimestre del año, respectivamente.

Además, Nachón aceptó la dificultad para la instalación de las empresas en la entidad, debido a la burocracia, la falta de infraestructura y las altas tarifas de energía eléctrica.

Sin embargo, el gremio empresarial no observa un crecimiento en la economía. El presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura Marco Suárez Domínguez, admitió que el estado se mantiene en números rojos.

"Pensamos que iba a haber cambios en el estado de Veracruz, y la verdad que nos están quedando a deber muchísimo" refirió y apuntó que los secretarios del gabinete de Cuitláhuac García no deben dar a conocer "cifras alegres", simplemente porque no es creíble.

Por su parte, Luis Sánchez Ávila, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), comparó al poco crecimiento económico de la entidad con la crisis en el país.

"La economía está estancada, se ha visto en los indicadores del INEGI en comparación con el año anterior, no hay crecimiento, y si no hay crecimiento no hay flujo de dinero", afirmó.

ygr