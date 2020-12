Con marcha, trabajadores de salud de Orizaba piden destitución de jefe

ORIZABA, VER.- Trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria número 7 se manifestaron y marcharon en demanda de la destitución del jefe de la dependencia, Adrián Baruch Alanís García, así como exigieron de que las autoridades de Salud atiendan todas las necesidades que hay en la dependencia.

El personal se reunió primero en las instalaciones de la dependencia, en donde dieron a conocer la serie de carencias que tienen, cómo es falta de vacunas BCG desde hace dos años, medicamentos y hasta insumos de protección, porque desde hace un mes se los dejaron de dar.

Indicaron que lamentablemente son ellos, no los jefes que no cumplen con dotar de lo más necesario, los que dan la cara a los pacientes y les tienen que dar una receta que no saben si se podrán comprar poniendo en riesgo su salud.

destacaron que a pesar de que Alanís García ha demostrado que es una persona inepta totalmente para el cargo que ostenta, además de prepotente y nepotista, no lo corren ni lo remueven posiblemente porque es familiar del secretario de educación zenyazen Escobar García.

Recordaron que a pesar de aquí han hecho ya otras movilizaciones no han recibido respuesta por parte del secretario de Salud, debería ser la persona interesada en resolver estas problemáticas ya que el jefe de la jurisdicción no lo hace, por lo que ahora demandan que sea el gobernador Cuitláhuac García El que intervenga y resuelva todas las carencias que hay aquí.

Insistieron en que en la jurisdicción se debe llevar a cabo una auditoría para que se evidencian los malos manejos de recursos pues por ejemplo los gastos de caminos están otorgando pero a los familiares y parientes de los jefes, trabajadores que hacen la labor de campo.

A continúa los trabajadores organizaron una marcha en donde salieron para bajar por Norte 22 hacia la Calle Real y de ahí hasta Sur 8, en donde subieron para pasar ante el ayuntamiento y regresar a la sede Jurisdiccional, en donde dieron por concluido su movimiento.

Más información en unos minutos