Con luces en la oscuridad, así fue la marcha del 8M en Boca del Río

Cientos de mujeres iluminaron el bulevar Manuel Ávila Camacho esto tras la marcha que se realizó este domingo con motivo del día Internacional de la Mujer, con carteles y al grito de consignas.

"Señor, señora no sea indiferente se mata a las mujeres en la cara de la gente", fue como exigieron justicia para las víctimas de feminicidios y violencia de género.

El punto de reunión fue en la Plaza Dorada en Boca del Río convocadas por el colectivo Las Brujas del Mar, eran alrededor de las seis de la tarde cuando decenas de mujeres comenzaron a llegar portando el distintivo morado entre sus atuendos algunas con el rostro cubierto y con cartulinas en mano acompañadas de sus parejas otras más con amigas, pero todas con un mismo motivo alzar la voz por las que ya no están y reclamar justicia.

Mujeres adultas, adolescentes, niñas, niños con sus padres, hermanos y parejas conformaron la gran marcha que inició en la Plaza Dorada y culminó en la Plaza de los Valores.

El recorrido fue a lo largo del bulevar Manuel Ávila Camacho, donde caminaron juntas entre bailes, batucadas, porras y gritos, pese a que a la mitad de la marcha fueron apagadas las luces del bulevar, iluminaron todo el recorrido con las linternas de sus celulares.

"Con luz sin luz nos vamos a escuchar", gritaban en coro las manifestantes quienes eran alumbradas por la luna mientras las porras y los gritos hacían retumbar los oídos de las personas y los automovilistas que transitaban por ese lugar.

Al final de la marcha el colectivo feminista Las Brujas del Mar, a través de una de sus integrantes brindaron un emotivo mensaje donde hicieron saber que no se detendrán hasta exigir el respeto a sus derechos y acabar con la violencia hacia las mujeres.

Indicaron que fue una marcha histórica, externaron que es tiempo de implementar y exigir nuevos cambios para que se apliquen en el combate de la violencia de género, feminicidios y acoso del que al diario son víctimas.

También cabe mencionar que a la protesta se sumaron familiares de desaparecidos y víctimas de feminicidios uno de ellos fue Abraham Ramírez, primo de Magda Ferrer la chica de 16 años la cual se encontraba embarazada y que fue asesinada en las primeras horas de este domingo ocho de marzo en la colonia Venustiano Carranza, en el municipio de Boca del Río.

A demás se unieron a la marcha y protesta mujeres indígenas del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quienes también exigieron justicia y se esclarezcan los casos de feminicidios cometidos a mujeres indígenas.

Otro caso llamó la atención de los asistentes fue la denuncia por violación que hizo una asistente quien aseguró que el implicado es un maestro de la facultad de Medicina Veterinaria y Zootécnica de la Universidad Veracruzana región Tuxpan.

Manifestaciones 8M Veracruz

Desde inicios del medio día alumnas del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, se manifestaron en una marcha pacífica que inició en la esquina Comodoro Manuel Azueta y General Figueroa y que culminó en las instalaciones del Colegio de Bachilleres.

Donde las alumnas colgaron carteles en los cuales se podía leer las frases "nunca más gozarán de la comodidad de nuestro silencio" y "no me educan me callan", haciendo alusión a los múltiples casos de acoso y hostigamiento sexual que maestros han hecho a las menores de edad.

Otra manifestación se dio alrededor de las cinco de la tarde en el Zócalo del municipio de Veracruz esta ves el colectivo feminista Colmena Verde colocó un tendedero del acoso donde mujeres colgaban pequeños carteles en los cuales hacían mención de las primeras experiencias que habían tenido sobre el hostigamiento sexual.

"Mi primer acoso fue a los siete años por un señor de 60 años que me tocaba y me decía que no dijera nada, porque era por amor", se lee en uno de los carteles.

Fue así como mujeres veracruzanas celebraron el día Internacional de la Mujer, haciendo valer sus derechos y demostrándole a todos que cada día son más quienes exigen justicia, respeto y sobre todo hicieron ver que no son una ni dos, sino miles de mujeres que no están solas y que seguirán luchando juntas para vencer los obstáculos que la misma sociedad y autoridades ponen en su camino.