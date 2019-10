Con Hernández Giadians, Veracruz es líder en secuestro

No obstante la restructuración en dicho ente investigador, la Fiscalía General del Estado (FGE) registra un aumento en el número de secuestros en el estado de Veracruz durante el mes de septiembre, es decir, a partir de la designación de Verónica Hernández Giadians como encargada de despacho por parte de la Diputación Permanente.



De acuerdo con la organización Alto Al Secuestro, Veracruz es cabeza a nivel nacional en la estadística del citado delito, por arriba incluso de Estado de México y Ciudad de México.

Lo anterior, aún cuando la nueva fiscal, Hernández Giadians, ex Directora Jurídica de la Secretaría de Gobierno posee todo el respaldo del Poder Ejecutivo y de la mayoría morenista en el Congreso, a diferencia de su antecesor Jorge Winckler Ortiz.

De hecho desde el inicio de su administración, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez asumió no solo un distanciamiento de Winckler Ortiz, sino reiteró una postura de culpar al ahora ex procurador del alza en el índice delictivo en la entidad.

De hecho, el 20 de julio pasado, cuando Jorge Winckler todavía despachaba en la FGE, García Jiménez lo responsabilizó de un incremento en el número de secuestros.

En esa ocasión, Cuitláhuac García lanzó un reto mediático a Winckler de informar de resultados, incluso presumió la detención de más de 2 mil presuntos delincuentes en los primeros ocho meses de gobierno por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

"Ahí le va, ¿cuántos delincuentes hemos agarrado? Más de 2 mil, ahora que él dé su reporte a ver si él está trabajando (...) No me está mandando a trabajar, yo estoy trabajando. No me interesa (lo que diga), yo sí estoy trabajando" defendió el gobernante.

Y urgió a Jorge Winckler a realizar cambios en la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) porque no daba resultados.

LAS CIFRAS

El arranque de Hernández Giadians dentro de la Fiscalía no ofreció ninguna diferencia con respecto al desempeño de Jorge Winckler, y a pesar de los votos de confianza del Gobierno de Veracruz y la LXV Legislatura a su favor, los números de plagios repuntaron de acuerdo con la estadística de Alto al Secuestro.

De hecho la agrupación coloca a Veracruz como la entidad con más incidencia de secuestro durante septiembre, con 35 casos, y con más plagios a nivel nacional de diciembre 2018 a septiembre 2019. Además encabeza la estadística de tasa por cada cien mil habitantes.

Esto equivale a un 5.2 por ciento de promedio mensual mientras a nivel nacional, la media es de 1.36 por ciento.

La entidad rebasa a Estado de México, con 16 casos; Ciudad de México con 7; Morelos, Tabasco y Tamaulipas con seis; y con cinco cada uno, Puebla, Michoacán y Guanajuato. Además Veracruz, junto con Estado de México, Puebla, Morelos y Ciudad de México acaparan el 59 por ciento de los delitos.

Concentrado en el transcurso del año, Veracruz acumula 398 secuestros, 268 en Estado de México, 101 en Distrito Federal, 90 en Puebla y 58 en Morelos.

De hecho, Veracruz es una de las trece entidades donde el secuestro aumentó, además de Quintana Roo, Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato y Jalisco.

La organización también reporta que de los 131 secuestros en septiembre de 2019, las autoridades solo contabilizan 109, con lo cual dejan fuera de la estadística a 32.

En el caso de Veracruz, de los secuestros registrados, la Fiscalía solo pudo detener a doce personas.

De hecho, en el ranking nacional, Xalapa es la "capital del secuestro" no solo del estado sino de todo el país con 28 plagios, le sigue Coatzacoalcos con 26, Orizaba con 24, Martínez de la Torre con 21 y con 15 Córdoba, esto en un recuento realizado de diciembre de 2018 a septiembre del 2019.

Tales cifras rebasan a ciudades con más población y consideradas más conflictivas, como Ecatepec de Morelos (21 casos), Ixtapaluca, Naucalpan, Iztapalapa y Naucalpan con 20 secuestros.

SIN CONTENCIÓN

Aún con las altas expectativas en su persona al asumir la titularidad de la Fiscalía, el equipo de Verónica Hernández Giadians apenas reporta la detención de 7 personas por secuestro durante su primer mes de ejercicio.

De hecho, durante los primeros treinta días de labor de la encargada de Fiscalía, el estado de Veracruz registró el plagio de conocidos empresarios y profesionistas.

Es el caso del hotelero Segundo Lois Suárez, privado de la libertad en su propio hotel, el Azteca, por sujetos vestidos de policías cerca de la central camioneta del Puerto de Veracruz, a inicios del mes. Sin embargo, el cuerpo de la víctima apareció en la zona de escolleras de la conurbación.

Además en Acultzingo, delincuentes igual privaron de la libertad a la ginecóloga Isabel C. y el profesor Pedro C. docente de Secundaria, cerca del campo deportivo de la congregación Tecamalucan.

El hecho, ocurrido el día 2 de septiembre, tuvo su desenlace el día 5, con la liberación de los plagiados y sin la detención de presuntos responsables.

El resto de los "logros" difundidos por la comunicación oficial de la FGE se limitan a sentencias obtenidas contra secuestradores detenidos antes del inicio de la gestión de Hernández Giadians, el 3 de septiembre.

Por ejemplo el 13 de septiembre, la FGE obtuvo la medida de prisión preventiva contra dos presuntos implicados en el secuestro de dos personas ocurrido el pasado 6 de septiembre de 2019.

Las dos víctimas fueron privadas de la libertad cuando se encontraban laborando en Veracruz, dónde fueron conducidos a una casa habitación donde estuvieron siendo lesionados en su integridad física a cambio de información.

El día 11 de septiembre del actual, elementos de la Policía Naval lograron rescatar con vida a las dos víctimas, las cuales eran custodiadas por los imputados Juan Pablo "N" y Juan "N".

El 26 de septiembre fue detenido Ángel "N" en Quintana Roo, acusado del delito de secuestro ocurrido el 16 de junio de 2015 en Minatitlán.

El 27 de septiembre, detuvo la FGE a Gustavo "N", Jasiel "N", Edwin "N" y Jairo "N" por la privación de la libertad de un menor de 12 años en Acayucan, ocurrida el 28 de agosto. En esa ocasión liberaron a la víctima en una casa de seguridad de Oluta.

