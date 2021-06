Con el respaldo de sanandresinos cierra campaña Rafa Fararoni

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.- En medio de una algarabía y dando el absoluto respaldo a los candidatos de la alianza "Juntos Hacemos Historia", que integran los partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, Rafa Fararoni advirtió que la transformación ya no será detenida, pues en el cierre de campaña de la Dra. Remedios, la gente dio muestra del respaldo y la confianza en los candidatos morenistas.

Con cientos de sanandresinos coreando los nombres de los candidatos, Rafa Fararoni hizo hincapié en que los mejores están en la alianza que el representa.

“Estamos los mejores perfiles, los que no tenemos cola que nos pisen, los que no robamos, no mentimos y no traicionamos. Mi compromiso está hecho: defenderé con fuerza al distrito XXV, trabajaré para que los recursos lleguen y sean bien aplicados, defenderé a cada tuxtleco porque tengo la capacidad y la experiencia para hacerlo”, enfatizó.

Tanto Rafa Fararoni como la Dra. Remedios constataron el cariño de quienes han depositado en ellos no sólo confianza sino esperanza para que la transformación llegue y se consolide.

Con un exhorto a salir a votar en calma y tranquilidad el próximo domingo 3 de 3 a favor de Morena, los aspirantes reconocieron el trabajo realizado por Juan Javier Gómez Cazarín que ha logrado que a este distrito no sólo lleguen recursos y sean aplicados correctamente, sino que ha fortalecido al partido MORENA.

vtr