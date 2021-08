Con el gobierno de AMLO me siento más seguro: Duarte

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, aseguró que se siente más seguro en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por ello ha comenzado a revelar datos sobre su detención y ha ofrecido información contra funcionarios del expresidente Enrique Peña Nieto.

En entrevista desde el Reclusorio Norte con Danielle D’Iturbide para el noticiero Despierta, aseguró que está más seguro ahora, ya que sus perseguidores no se encuentran en el poder, de los cuales anteriormente “siguió órdenes” para cometer actos de corrupción.

Al ser cuestionado sobre cuales ilícitos se le “ordenaron” refirió que pudiera tratarse del financiamiento de campañas políticas, así mismo reiteró que únicamente dará la información y datos concretos acerca de los nombres de funcionarios que incurrieron en delitos a la Fiscalía General del República.

Entre otras cosas, insistió que tiene pruebas en contra de exfuncionarios de la administración federal anterior, que en su momento entregará a la Fiscalía General de la República (FGE) con quienes ha sostenido reuniones.

Del mismo modo, rechazó que esté solicitando algún tipo de beneficio de la ley a cambio de la información con la que cuenta.

“Yo no estoy pidiendo ningún criterio de oportunidad, no estoy pidiendo ningún beneficio (…), es mi obligación hacerlo y dos, no le debo lealtad a nadie, simple y sencillamente porque es mi obligación ciudadana hacerla, estoy preparando la información, la documentación, todo lo que tengo”.

Duarte de Ochoa aseveró que fue la “caja china” del expresidente Enrique Peña Nieto, para desviar la atención por los señalamientos de corrupción que existieron en la administración federal de entonces.

El exgobernador dijo sin dinero actualmente, y al cuestionarle sobre acerca de la bodega con obras de arte exhibida como suya, señaló que fueron pruebas sembradas por el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, -a quién se refirió como un psicópata- y su ex secretario particular a quién nombró fiscal, Jorge Winckler, removido el pasado 3 de septiembre.

Señaló al ex gobernador panista y al ahora prófugo ex fiscal que por medio de tortura y amenazas a su exfuncionario de gobernación consigueron que declarara en contra de su esposa Karime Macías, quién se encuentra en Londres viviendo en austeridad con sus hijos.

"El grupo político que me atacó a mi y a mi familia va a tener que enfrentar la verdad", sentenció Duarte de Ochoa, quién concluyó con que sus abogados le han dado la certeza de que proximamente estará en libertad.

mlbl