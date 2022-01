Con dinero de obras, Cosamaloapan "salvó" personas: alcalde

Xalapa, Ver.- Con recursos aportados por el Fortamun-DF, el ayuntamiento de Cosamaloapan no sólo instaló un módulo de atención a pacientes de escasos recursos con síntomas de covid, sino pagó medicamentos a por lo menos 500 personas en los últimos 15 días, ante el alza en contagios.

En entrevista con el alcalde Raúl Hermida Salto explicó que al no proyectar una partida específica dentro del presupuesto de egresos 2020, la alcaldía de Cosamaloapan asignó una parte del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-20) para financiar las medidas de reacción contra la pandemia del SARS-CoV2.

Por lo anterior, no descartó recurrir al aval del Congreso del Estado o del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) para modificar el proyecto de presupuesto 2020 de Cosamaloapan a modo de equilibrar el recurso asignado a la pandemia, pues en su opinión se trata de una situación extraordinaria que se debía atender.

En ese sentido, Hermida Salto solicitó la "comprensión" de la LXV Legislatura y del Orfis por el cambio repentino en la inversión de las participaciones de Cosamaloapan.

"Creo que me va tener que entender el Orfis y el Congreso porque estamos en una pandemia que pasa cada 100 años y si yo estoy agarrando dinero, comprobado, lo voy a comprobar para que no muera más gente en Cosamaloapan"

ALTA INCIDENCIA

Te puede interesar No hay suficientes enfermeras para atender pandemia en Veracruz

El pasado 21 de julio la Secretaría de Salud del Gobierno de México incluyó a Cosamaloapan entre los diez municipios de México con mayor incidencia de casos de la enfermedad del SARS-CoV2.

Con corte a la Semana Epidemiológica 28 (del 5 al 11 de julio), la proporción de los contagios en la demarcación alcanzó una tasa de 203 casos confirmados por cada cien mil personas.

Al conocer la estadística de la Secretaría de Salud el alcalde Raúl Hermida refirió que contactó a las autoridades del Hospital Regional, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Jurisdicción Sanitaria en el municipio.

La respuesta al alcalde fue que, en tanto que se aplicaron más pruebas fue posible detectar casos de contagios en forma oportuna, y ello elevó la estadística. Pero permitió atender a pacientes en etapas tempranas.

"Entre más pruebas se hacen, más personas dan con positivo pero lo importante es que se les ha dado un tratamiento muy rápido y tenemos 65 activos con el virus en tratamiento, lo importante es la respuesta rápida de los médicos y que la letalidad es de 4.5 al día de ayer (27 de julio); por debajo de la media"

Hermida Salto refirió que cuatro meses antes el Cabildo de Cosamaloapan conformó el Comité Municipal de Salud, y el Ayuntamiento cosamaloapeño destacó entre los primeros de la cuenca del Papaloapan en cerrar el edificio del Ayuntamiento y el Sistema DIF Municipal.

"No nos pasa a nosotros (...) es que la gente no la creyó, no la creímos y hoy si tenemos un problema grave, tan es así que entramos a semáforo naranja por una semana y volvimos a semáforo rojo"

Defendió que el ayuntamiento enfrentó la pandemia con "todo lo que se pueda imaginar" dentro de sus facultades, aunque los cosamaloapeños demandaron "acciones más fuertes" y entre estas, el cierre total de comercios y bares.

Lo anterior, dado que Cosamaloapan es la "arteria" comercial y de servicios de 14 municipios en la Cuenca.

"Mucha gente nos pidió desesperadamente, nos criticó el fuertemente de por qué no ejercíamos acciones más fuertes, (...) empezamos a ir a los lugares con más aglomeraciones, en los bancos, afuera y la gente hasta nos recordaba a nuestra madre porque no nos podíamos meter con ellos y no podíamos violar sus garantías de movilidad".

De ejemplo dijo que hace tres meses el Cabildo de Cosamaloapan dispuso el cierre de bares por una semana, y a cambio el ayuntamiento recibió veinte amparos de parte de los propietarios por una supuesta violación de garantías.

"Quisimos hablar con todos ellos, con los dirigentes, los comerciantes, los taxistas y quedamos en acuerdo de llevar las medidas pertinentes".

Poco después de la reacción de los empresarios, Cosamaloapan registró los primeros contagios y decesos entre los dueños de bares y establecimientos con venta de alcohol.

Posteriormente el 14 de julio el Poder Ejecutivo de Veracruz emitió un decreto dirigido a los 36 municipios más afectados por el SARS-CoV2 a modo de reducir la movilidad de las personas y con lo anterior, el ayuntamiento pudo aplicar las acciones necesarias para reducir los contagios y la movilidad.

Esto permitió contemplar multas por no portar cubrebocas, la clausura de comercios y arrestos administrativos de personas hasta por 36 horas por reincidencia, además de reforzar las facultades del municipio en las áreas de Seguridad Pública, Comercio, Salud y Protección Civil.

El alcalde añadió que ahora los comercios cuentan con mayor conciencia de la situación en el municipio, y si bien existen cuatro clausuras de establecimientos, estos pidieron disculpas al ayuntamiento por incurrir en las faltas.

En cuanto a los trabajadores del municipio de Cosamaloapan se les envió a sus domicilios con la promesa de pago durante la suspensión de labores; de este modo, el ayuntamiento redujo la movilidad y también el número de contagios entre sus empleados, consideró el munícipe.

INSTALAN MÓDULO COVID

El alcalde Raúl Hermida Salto agregó que con la asesoría del médico Arturo Mora Ochoa el ayuntamiento abrió un área exclusiva de enfermedades febriles y respiratorias para atacar el covid.

"Hasta el día de hoy llevamos 500 personas atendidas con 500 recetas gratis, con sus oxímetros todos los días y los que hemos tratado han regresado a darnos las gracias porque se les ha salvado la vida".

Dijo que el primer día se atendieron 84 personas, pero que el número de personas atendidas ha disminuido en el transcurso de las semanas, de modo que sólo se han atendido 15 este martes 28.

A cada uno de los pacientes, agregó, se les proporcionó sus medicamentos, mismos que "no son baratos" y del que hay desabasto; además que el módulo cuenta con todos los protocolos para atención Covid-19, incluso con cubrebocas especiales.

"El kit de medicamentos que estamos dando nosotros oscila entre los mil 300 a mil 500 pesos, y es lo que estamos haciendo y no hay que lamentarse, ya la gente trae su cubrebocas en todos lados"

En todo caso, advierte que aunque la incidencia del Subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López Gatell habla de 203 casos por cada 100 mil personas dicha proporción es mínima dado que las cifras de Salud Federal no contemplan a los pacientes atendidos en la iniciativa privada.

"Porque hay personas que nosotros estamos atendiendo, con doctores particulares, en hospitales particulares, no están dentro de esa lista que da el subsecretario, es decir, que tenemos más contagiados a nivel nacional y en Cosamaloapan"

Raúl Hermida enfatizó que por parte del ayuntamiento "se ha hecho todo" para apoyar al personal de Salud, con traslados gratuitos o la instalación de tubos desinfectantes; aunque a pesar de la aplicación de medidas, tanto sociedad como municipio fallaron en aplicarlas de manera correcta, reconoció.

Al final, Cosamaloapan se ve más vacío, con personas ya en la calle solo para acciones indispensables, con el panteón cerrado, y Seguridad Pública, Comercio, Salud, Limpia Pública y el Registro Civil con trabajo de guardias, y en el caso del Sistema DIF con la mitad de su personal activo.

EMERGENCIA IMPREVISIBLE

Raúl Hermida enfatiza que así como Cosamaloapan, ningún municipio de Veracruz contempló asignar a principio de año un porcentaje de su presupuesto 2020 para contener el Covid-19, tal y como lo aplica actualmente Cosamaloapan.

Por lo que para salvar vidas, dijo que el municipio asignó recursos del Fortamun para instalar el módulo Covid, y aclaró que estas acciones no son bandera política sino para "salvar vidas"

"Aquí no hablamos de política, está prohibido hablar de política, de religión o si tienes o no dinero y al final se le da la consulta o el tratamiento"

Dijo que del recurso de Fortamun, se tenía una reserva para comprar un camión recolector de basura para Cosamaloapan, aunque esto implicaría además acudir al Órgano de Fiscalización Superior o al Congreso para adecuar el presupuesto de egresos 2020.

"Y cambiar el programa y si no, ir al Orfis y Congreso y que nos permitan cancelar una obra y tomar de allí el recurso"

El alcalde Raúl Hermida previó que el módulo Covid vaya a funcionar por quince días más, adicionales a los quince días que ya lleva funcionando.

Y es que Hermida Salto alertó que "no existe dinero extra" del municipio, ya que el ayuntamiento cerró el cobro de predial en febrero.

A partir de marzo, la alcaldía ofreció apoyo a comerciantes con la condonación del pago de permisos y refrendos; además suspendió el cobro de permisos de construcción y en el caso de los proyectos de los ciudadanos, solo se pide presentar la reglamentación correcta y un cobro "simbólico" para alojar en el sistema de la Tesorería.

Además, el gobierno local convino con el comercio establecido e informal, además de locatarios en los mercados, en no cobrarles impuestos en el tiempo de la emergencia.

Hermida Salto reconoció la respuesta de la sociedad de Cosamaloapan con donaciones de cubrebocas y de colectas en redes sociales, en tanto el municipio dota de oxímetros a los pacientes con sospecha de covid para darle seguimiento.

"Vamos bien, muy bien, la gente se recupera (...)" dijo el edil aunque lamentó que tres grandes médicos de Cosamaloapan perdieron la batalla contra la pandemia

Lo anterior, a la par de la escasez de los tres medicamentos usados en las terapias a los pacientes con sospecha de SARS-CoV2; entre estos, la Ivermectina, el Oseltamivir y la Azitromicina, suministrados sin costo a las personas en el módulo Covid de Cosamaloapan.

INCIDENCIA ES BAJA, DICE ACADÉMICO

De acuerdo con Mauricio Fidel Mendoza González, académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana (UV), de una u otra forma los municipios de Veracruz han trabajado y con apego a las indicaciones reguladas, aunque reprochó que el Gobierno de Veracruz no es lo suficientemente enfático en una dirección adecuada del manejo de la pandemia.

Incluso, señaló que muchas autoridades de Salud han incurrido en expresiones semejantes a "regaños" a las alcaldías.

"Todos en una medida han ido buscando sus estrategias, han trabajado y aquí más que solamente señalarlo, regañarlos, porque parece que los están regañando en público, una autoridad sanitaria del estado ya debería de estarse apostando para apoyar a los municipios que tienen la incidencia más alta".

Dijo que la incidencia de contagios de Cosamaloapan es baja a nivel nacional, aunque alta al considerar los 212 municipios veracruzanos.

Mauricio Fidel Mendoza dijo que con corte al 25 de julio, de todos los municipios del país, Cosamaloapan ocupa el lugar 31 por incidencia, y es primero a nivel estado de Veracruz.

"No es recargar nada porque después de Cosamaloapan, La Antigua ocupa el segundo lugar, luego Veracruz, Córdoba, Orizaba, Río Blanco, Nanchital ocupa un lugar importante, por cada 100 mil habitantes"

De este modo al momento de analizarlo por mortalidad, Cosamaloapan ocupa el lugar 21 a nivel estatal y por lo tanto no es de las más altas en el estado de Veracruz.

"Lo que atenta mucho es la falta de información, sin duda en el futuro cercano habrá datos que van a salir, muertes que no se registraron oportunamente".

Observó que existe una polarización en Veracruz y Boca del Río con el Gobierno del Estado, en el sentido de aplicar medidas contra el número elevado de contagios.

"Hay que ver el color de los municipios y la coordinación entre una entidad estatal, es una cuestión de equidad de gobierno, tu apoyas donde más se necesita".

En el caso de Cosamaloapan, al igual que otros municipios en la Cuenca con gobiernos postulados por Acción Nacional acarrean desde hace tiempo problemas de violencia y se "enrarece" el análisis de apoyar a la población.

ygr