Con amor por su trabajo, Yovana combate al Covid-19 como enfermera

LAS CHOAPAS, VER.- sus 42 años, Yovana Marissa Rodríguez Hernández, lleva 23 años en la profesión de enfermería y asegura que desde sus inicios, la enfermería no parecía "para tanto", sin embargo, al pasar los días, al acercarse más a la gente, la convencieron que no hay vida más noble que aquella que se dedica a ayudar al prójimo.

"Llevo 23 años en el servicio y el 2020 significó mucho por las pérdidas familiares, de conocidos, de quienes no querían irse, que lucharon por vivir y nadie esperaba que hoy ya no estuvieran, fue un año muy difícil, en especial para las y los enfermeros.

Perdí el trabajo y ahora empiezo de nuevo pero sé que para eso estoy y para eso estudié. Una enfermera no llega aquí por casualidad, en mi caso mi madre era enfermera, al principio no me gustaba pero luego le agarré cariño, estudié y seguí adelante por la enseñanza de mi madre que también fue enfermera hace muchos años en la Cruz Roja.

En mi trayectoria recuerdo el caso de una niña de la zona rural que venía por una infección estomacal, traía diarrea, vómito, la atendimos pero no pudimos ayudarla, ni canalizarla porque venía mal, grave... de tantos casos me marcó porque sentí frustración, sentí impotencia de no poder ayudarla fue tanta que lloré y me enojé con sus padres por no hacer nada hasta que fue tarde, luego nos dijeron que eran de la zona rural y que no había nada allá para ayudarlos, pero es un caso que me marcó mucho.

Ahora entiendo bien que más que nunca debemos estar más comprometidas, porque somos un equipo, la mano derecha del médico, tenemos amor por nuestra profesión.

Yo tengo familia y tengo miedo por esta situación de la pandemia, ya que hay personas que no creen que la pandemia, hasta que no pierden a un familiar, por eso exhortamos a la ciudadanía a cuidarse, a quedarse en casa ya que está feo y es mejor aburrirse que perder la vida... quédate en casa", recomendó la reconocida enfermera.

Fue en el año de 1931, cuando el entonces director del Hospital Juárez de México, José Castro Villagrana, instituyó el día seis de enero como el Día de la Enfermera y Enfermero en México, debido a que estos ´Ángeles de blanco´ son el ´Regalo de Reyes´ para los pacientes y sus familias en aquellos días difíciles cuando la salud abandona.

De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Salud, en el Sistema Nacional de Salud hay casi 300 mil enfermeras y enfermeros en todo México. Sin embargo, en Las Choapas, luego de iniciar el 2020, la pandemia azotó especialmente al sector salud y las enfermeras y los enfermeros son el personal que se encuentra de frente antes que nadie en la atención a los pacientes.

Según datos del INEGI, de cada 100 profesionales de enfermería 85 son mujeres en el país, donde además, por cada 100 personas con esta ocupación, 43 son profesionistas o especialistas, 31 técnicas y 26 auxiliares en enfermería.

La edad promedio es de 36.8 años; 61 de cada 100 enfermeras y enfermeros tienen menos de 40 años de edad. El promedio de escolaridad de la población en esta ocupación es de 13.9 años de estudio, lo que equivale prácticamente a dos años aprobados en educación superior.

La enfermería es una de las ocupaciones más respetadas y valoradas por la sociedad en México, considerado así por 33.9 por ciento de la población del país, de acuerdo con la Encuesta sobre la Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México 2013, ubicándose solo detrás de los bomberos que ocupan el primer lugar.

La tarea de la enfermera es ardua, a veces poco reconocida, pero esta profesión les ofrece un gran prestigio, más no ganancias enormes, aunque saben que se lo merecen. Pero el afecto y el agradecimiento de sus pacientes de seguro las hace sentir grandes y pagadas de sobra.

Presencia MX1La Silla Rota Veracruz

ac