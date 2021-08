Con 900 hectáreas dañadas por Grace campesinos de Veracruz piden ayuda

Las fuertes rachas de viento del huracán Grace, que alcanzó hasta los 250 kilómetros por hora afectó plantíos de plátano, limón y maíz, por lo que se prevé escasez del producto.

Los daños incluyen al menos 900 hectáreas de 600 productores de los municipios de San Rafael, Martínez de la Torre, Papantla, Nautla, Tlapacoyan y Gutiérrez Zamora.

Miguel Bastián, productor de la zona, aseguró que tras cinco días de que pegó el fenómeno meteorológico, ninguna autoridad ha acudido a levantar un censo de los daños.

Más de 600 productores fueron afectados, lo que implica que no van a tener sustento los productores, cortadores y empacadores en los próximos meses, incluso, podría haber escasez de maíz, no habrá calidad en el limón para exportarlo.

"Es preocupante que no hay reacción del gobierno, se anuncian apoyos, pero a cinco días no se sabe nada, y no han acudido a la zona", insistió en una manifestación en la sede de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca (Sedarpa).

Una comitiva de productores se trasladó a la capital del estado, para exigir al titular de la Sedarpa para que visiten la zona y les expliquen cuál será el mecanismo para paliar las pérdidas.

"No se ha recibido nada, no se sabe nada. Los productores se encuentran en la incertidumbre de cómo va a ser el mecanismo de apoyo o cuál va a ser el apoyo. Los caminos saca-cosecha están destrozados, el apoyo es nulo, pues nadie se ha presentado en la zona para atender los daños", aseguró.

Este miércoles en la visita presidencial, Andrés Manuel López Obrador aseguró que a más tardar el martes de la siguiente semana se tendrá un censo sobre las afectaciones de Grace en territorio estatal.

Se comprometió a que no van a escatimar gastos para apoyar a la entidad, en especial a las personas que perdieron sus viviendas, para reparar caminos y atender a los productores afectados por el fenómeno meteorológico.