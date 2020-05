Con 8 años, Jair vende bolillos para ayudar a su familia en cuarentena

Coatzacoalcos Ver. - A su edad debería estar jugando o viendo la televisión en casa, sin embargo, es un lujo que Jair Santiago de ocho años no se puede dar.

A su corta edad decidió salir a las calles a vender bolillos para ayudar a su familia en esta cuarentena por el covid-19.

"Pues yo salgo a vender y vendo 15 bolillos cuando salgo porque mi mamá no me deja salir siempre, pero le digo que la gente ya me conoce y pues ando gritando vendiendo bolillos y ya me compran", explicó el pequeño de tez morena y cabello lacio corto.

Su estatura apenas supera el metro con 20 centímetros y es de corpulencia delgada, su mirada muestra las ganas de luchar y sus pies no se cansan de caminar.

Jair dice que decidió vender por cuenta propia sin que nadie se lo pidiera, pero ahora que se dio cuenta que su mamá (la señora Isabel) se quedó sin trabajó lo hace con mayor razón.

"Pues quiero ayudar en lo que pueda y trato de vender todos los bolillos", expresa.

Carga su canasta con una mochila para que no lo lastime

"Bolillo, quiere bolillos a sietes pesos", es el grito que el pequeño Jair y que inspira ternura o compasión de quienes lo escuchan.

Viste una camisa de cuadros verdes y pantalón de mezclilla un poco desgastados, al igual que sus tenis que alguna vez fueron blancos y hoy no tienen agujetas.

Para poder cargar su canasto donde vende entre 15 y 20 bolillos, Jair le cosió una mochila que un partido político le regaló en épocas de campaña electoral, lo único que recibió del Verde Ecologista. Aunque su canasto este un poco roto no le importa mientras no se caiga la mercancía o no lo lastime.

"El señor que me vende los bolillos se llama Nahúm y el me ayudo a armar mi canasto y pues así puedo cargarlo", menciona.

Compra los bolillos en una panadería de la colonia Miguel Hidalgo muy cerca de su casa donde llena su canasta y después sale a vender, esto durante las tardes.

Su grito es fuerte y se escucha por las calles de las colonias que recorre durante las tardes, donde ya lo esperan algunos de sus clientes.

Tarda entre una o dos hora en acabar con sus bolillos, aunque trata de guardar unos dos para la casa, pues su hermanita lo comen con café o frijol.

Quiere una bocina, una tableta y regalarle una muñeca a su hermanita

"Yo le digo que ya no salga porque no quiero que la gente piense que lo estoy mandando o que me está manteniendo, pero no es así, aunque sea para comer yo busco, pues me quede sin trabajo", señala la señora Isabel madre de Jair, quien trabajaba en uno de los comedores comunitarios que fue cerrado.

Le preguntamos ¿por qué cuando su mamá no lo deja trabajar sigue saliendo a vender?, y eso fue lo que nos respondió.

"A mí me gusta vender bolillos porque me quiero comprar una bocina y estoy juntando para una tablet y de vez en cuando ayudo a mi mamá", indicó.

También quiere comprar alimentos en su casa, y ahorra para regalarle muñeca que le su hermanita a Ana Isabel de seis años.

"Mi mamá me dice que no vaya, pero yo por mi parte le digo que tengo que vender", insiste.

Trata de no vender muy lejos de su hogar ubicado en la avenida General Anaya de la colonia Miguel Hidalgo, pues su mamá trata de estar al pendiente de que regrese antes de que caiga la noche.

Le toco una vida difícil, pero no se queja

Jair y su familia viven en una de las partes más marginadas de Coatzacoalcos, incluso su casa de lámina y piso de tierra, fue edificada en un predio declarado como zona de riesgo por posibles deslaves.

La pobreza se ha ensañado con esta familia que en tiempos de coronavirus sufren aun más por la falta de empleo. Han recibido algunas despensas de parte de personas altruistas, pero no son suficientes.

El niño admite que en ocasiones se queda mirando a los demás pequeñitos cuando andan en sus bicicletas, pero recuerda que debe trabajar y sigue su camino para continuar vendiendo.

"Pues me gusta y un día quiero tener una bicicleta también así podría vender más bolillos, por eso estoy reparando una que me regalaron", afirma.

Jair es un ejemplo de lucha y que no se dejara vencer por la pobreza.

Por ello, si lo ve gritando y vendiendo, no dude en comprarle bolillos.