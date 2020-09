Compa Playa: presunto capo que inició una guerra en Oaxaca y Veracruz

Xalapa, Ver. – Itiel Palacios García es el nombre del presunto asesino del diputado Juan Carlos Molina Palacios, acribillado en noviembre de 2019. Su apodo: "Compa Playa", se liga a los orígenes de este capo con el estado de Veracruz.

Fuentes ministeriales confirmaron a La Silla Rota Veracruz que Itiel Palacios nació en 1982, en la pequeña comunidad de "Primavera", perteneciente a Playa Vicente, Veracruz, municipio que, por años, ha sido objeto de disputas sanguinarias entre grupos de la delincuencia organizada.

Sin embargo, "El Playa" comenzó su historial criminal fuera de Veracruz, presuntamente forjado en las filas del Cartel de Sinaloa. Su feudo de narcóticos lo habría iniciado en Guerrero, entidad ligada a sus padres, que le dio un segundo sobrenombre: "El Indito de Guerrero".

Palacios García fue detenido el pasado 3 de septiembre en León, Guanajuato. El comunicado de la Fiscalía general de esa entidad, lo refirió como líder de un grupo delincuencial, con presencia en los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz, dominios que se extienden a lo largo de Puebla, Ciudad de México y Tamaulipas.

El poder que ostentó el hombre de 38 años, le valió para ser considerado en la lista de los "Junior del narco", donde figuraron los hermanos Guzmán, hijos del Chapo Guzmán; El Menchito, heredero de Nemesio Oseguera, "El Mencho"; y "El mini Lic.", hijo de Dámaso López Núñez.

La fama de El "Compa Playa" también fue contada en el narcocorrido "Con olor a Ferragamo", compuesto por el grupo ´Revolver Cannabis´, en diciembre de 2016. "Con olor a Ferragamo (loción italiana) no hay mujer que se resista; lo traen bien abrazado como si fuera artista".

"Aquí yo parto el queso pues soy mi propio jefe. Para todos soy "El Playa" por si tienen el pendiente (...) El humito del D.F. es el aire que respiro; oficinas tengo muchas, con el iPhone me organizo. Mi gente de Guatemala, los gauchos de Argentina, yo con todos hago lana y el negocio va pa' arriba", se escucha en algunos de esos versos.

El apodo de Palacios García fue referido públicamente el 14 de febrero de 2020, por el gobernador veracruzano, Cuitláhuac García Jiménez. El anuncio fue emitido dos días después de que los gobiernos de Veracruz y Oaxaca firmaron un convenio de colaboración en materia de seguridad, el cual tuvo como sede el municipio de Tuxtepec, Oaxaca.

En la celebración de ese convenio estuvieron presentes, por Veracruz: El gobernador, Cuitláhuac García, la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns y la fiscal especializada en investigaciones ministeriales, Marcela Aguilera Landeta. Por Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat, el fiscal general, Rubén Vasconcelos y el fiscal especializado en Delitos de Trascendencia, Arturo de Villanueva.

Cuitláhuac García acusó a "El Playa" como principal generador de violencia en la zona limítrofe de Veracruz y Oaxaca y, sostuvo, que tuvo responsabilidad en al menos 10 desapariciones en Playa Vicente, cometidas en solo 24 horas, entre los días 26 y 27 de enero de 2020.

"Se detectó que presuntamente podría estar involucrado (en las desapariciones) el grupo delictivo que opera en la región, encabezado por Itiel "N", alías "Compa Playa", y quien cuenta con mandato judicial en su contra", dijo García Jiménez.

Dicha orden de aprehensión fue obsequiada por un juez por el homicidio doloso de Juan Carlos Molina Palacios, expriista y líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC), asesinado en uno de sus ranchos, en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.

Sin embargo, el mensaje de García Jiménez sobre la violencia que generó "El indito de Guerrero" entre Veracruz y Oaxaca tuvo un origen: Una pugna sanguinaria entre los hermanos Leonardo Hernández, alias "El Brujo", y José Hernández, "El Chepe" o "La Chepina", por el control de la región conocida como El triángulo de las Bermudas.

De acuerdo con fuentes ministeriales, "El Chepe", con operaciones en Tuxtepec, se alió con Itiel Palacios para derrocar a su hermano menor, "El Brujo", quien dominaba Playa Vicente.

El origen de la pelea:

El origen de la afrenta por el "Triángulo de las Bermudas", en la cual participó El "Compa Playa", inició con el asesinato de Ariel Hernández, alias "El Flaco" o "Antonio Ruiz Cano", hermano de "El Brujo" y "El Chepe".

El crimen se cometió el 24 de agosto de 2016, en Tuxtepec, Oaxaca y, a partir de entonces -coinciden fuentes policiales- comenzaron a registrarse intercambios de atentados entre "El brujo" y "El Chepe".

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), desde el asesinato de "El Flaco" hasta el 31 de diciembre de 2016, los asesinatos en Tuxtepec se incrementaron en un 477 por ciento en la ciudad; 43 personas fueron ultimadas en seis meses.

Los enfrentamientos sobre la vía pública y las ejecuciones en establecimientos no cesaron sino hasta septiembre de 2017 -según las estadísticas oficiales- con una marca de 71 homicidios dolosos en los primeros nueve meses.

Tras la muerte de "El Flaco", José Hernández, "La Chepina", habría solicitado el respaldo de Itiel Palacios "Compa Playa", para combatir a "El Brujo".

El 23 de enero de 2017, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) aseguraron en Tuxtepec una avioneta tipo CESSNA 210, con matrícula N4553 (sobrepuesta), donde además fueron detenidas siete personas y recuperados 268 kilos de cocaína, dos armas largas, una corta y siete cargadores para diferentes armas.

Leonardo Hernández, "El Brujo", fue asesinado el 27 de abril de 2018, durante una pelea de gallos en un palenque de Playa Vicente. A la fecha, su crimen no ha sido esclarecido, no obstante, provocó una nueva distribución de territorios, en la cual el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), asumió el control Playa Vicente y alrededores, y no la alianza de "El Chepe" y "Compa Playa".

El 29 de febrero de 2020, elementos de la Fuerza Civil de la SSP abatieron a Reinaldo "N" conocido como "El Pelón de Abasolo Del Valle" o "El Quemado", quien fue nombrado presunto jefe del CJNG en Playa Vicente.

"El Pelón" habría asumido el control de Playa Vicente tras la muerte de Leonardo Hernández, alias "El Brujo". Y aunque el gobierno de Veracruz anunció una búsqueda de los hermanos "Piña", estos cumplen más de ocho meses prófugos de la justicia.

En tanto, José Hernández "El Chepe" fue detenido el 29 de febrero de 2020, en Palenque, Chiapas y con ello fue desactivada la organización delictiva que aparentemente operó con fondos ilegales del "Compa Playa".

Compa Playa: fama de capo contada en corrido

"Aquí yo parto el queso pues soy mi propio jefe", este verso del corrido "Con olor a Ferragamo", coincide con información judicial, que ubica a "El Playa" como líder de una organización independiente, es decir, sin ser propiamente una franquicia de algún cartel identificado en el país.

Otro extracto de ese corrido, también alude al origen de la familia de Itiel Palacios. "Traigo sangre de Guerrero pues mi padre me la ha dado ¿En dónde estarás mi viejo? Me hacen falta tus regaños".

El puerto de Guerrero es mencionado por autoridades como clave para "El Playa", al ser el punto de distribución a otras entidades. En Guerrero, fue ligado, al actual presidente municipal de Petatlán, Esteban Cárdenas

El 29 de septiembre de 2014, Itiel Palacios fue mencionado como líder de una célula delictiva en el estado de Puebla, tras la detención de Adrián Peral Bustamante, entonces a cargo del delegado de la extinta PGR Normando Bustos Bertheau, quien fue fiscal regional de Coatzacoalcos, Veracruz, en la administración de la actual fiscal general, Verónica Hernández.

El Compa Playa fue referido en filtraciones periodísticas como "un personaje que en su permanencia en Puebla era custodiado por gente de diversas corporaciones policiacas, tenía la concesión de la distribución de drogas en toda la zona de antros de San Andrés Cholula, de Puebla y otros municipios, era también a quien José Luis Aldama y el ahora detenido Adrián Peral rendían cuentas".

