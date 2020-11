Como Duarte, Yunes contrajo deuda millonaria en SIOP Veracruz

XALAPA, VER.- El bienio del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz, quien siempre aseguró que pagó todas las obras y servicios realizados durante su gestión, dejó una deuda con 21 empresas que a la fecha reclaman pagos pendientes por 14 millones 982 mil 331 pesos en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP)

Durante 2017 y 2018 la dependencia estuvo bajo el mando de Julen Rementería del Puerto, actual senador del PAN, así como Yolanda Baizabal Silva, quienes terminaron engrosando los pasivos que se han generado desde 2010 en materia de obra pública en Veracruz.

A la fecha, están en proceso de validación 422 millones 111 mil 572 pesos reclamados por 73 proveedores del Gobierno estatal desde 2010 al 2018, según información del área de transparencia de la SIOP, es decir, durante los Gobiernos de Javier Duarte y Yunes Linares.

Mediante la solicitud de información de folio 01749720 formulada a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), se establece que en el último año de Gobierno de Yunes Linares se registraron pendientes con 17 empresas constructoras por un monto de 14 millones 025 mil pesos.

A esto se suman deudas generadas en 2017 por 957 mil 283 pesos, dio a conocer la SIOP en el oficio de respuesta SIOP/RF/00204/2020.

Durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez, el senador veracruzano ha sido crítico ante supuestas obras "fantasmas" que son anunciadas por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), sin embargo, junto a Baizabal Silva también generó pagos pendientes al Gobierno del Estado

PROCESO DE VALIDACIÓN

El actual Gobierno morenista sigue con la depuración de pasivos heredados. La SIOP dio a conocer que de 2010 a 2018 se descartaron 11 adeudos de igual número de empresas, que suman 286 millones 632 mil 270 pesos: una en 2010; una en 2011; dos en 2012; una en 2013; 2 en 2014; 2 en 2015 y 2 en 2018.

De las 73 empresas acreedoras, solo 23 han acreditado su adeudo, es decir, de los 422.1 millones de pesos reclamados, las empresas han comprobado 47 millones 388 mil 159 pesos, siendo apenas un 11.2 por ciento de lo que demandaban.

De esta manera se ha desestimado 286 millones 632 mil 270 pesos y validado 47 millones 388 mil 159 pesos, montos que en general se generaron durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Los adeudos que fueron avalados por el Gobierno de Veracruz corresponden a las empresas Estructuras y Construcciones Xalapa S.A. de C.V., Yasmín Pérez López; José Guadalupe Pérez Macay; Constructora Abesa S.A.; Sadi Soluciones Alternativas en Diseño e Ingeniería; Seven Ingeniería y Supervisión, José Diego García Reyes; José Hugo Vásquez Hernández; Grupo Industrial Scano; CYMAP SA de CV, Grucver S.A. de C.V. y Gravis Cinstrucciones S.A. de C.V.

Además de Jorge Lara Mendoza; Consorcio Constructor Usumacinta S.A. de C.V.; Miguel Ángel Canales Clavel; Compañía Carmo S.A. de C.V.; Eduardo Macotela Márquez; UPAX S.A. de C.V.; Seguimos Construyendo S.A. de C.V.; Adolfo Zúñiga Ortiz; Corporación Novellroad de México S.A. de C.V.; Grupo Dixmar S.A. de C.V. y Total Copiers S.A. de C.V

LAS EMPRESAS DESCARTADAS

El Secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, ha declarado ante medios de comunicación que como parte del Proceso de Revisión de Expedientes de Proveedores y Contratistas para la validación de la deuda de Gobiernos anteriores, la actual administración desestimó al menos mil millones de pesos en todas las dependencias estatales.

De acuerdo con el anexo del oficio SIOP/RF/002404/2020, el Gobierno de Veracruz descartó del proceso de evaluación a 11 empresas solicitantes de pagos de la administración estatal de 2010 a 2018 sólo en la SIOP.

El listado de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas lo encabeza "Infraestructura en Construcción S.A. de C.V.", con domicilio en 20 de Noviembre 499-8 de la Ciudad de Xalapa y con la representación legal de Ramón Montano Hernández.

De acuerdo con la información proporcionada por la SIOP, la contratista reclama un pago de 874 mil 960 pesos. Durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa "Infraestructura en Construcción" ganó 4 contratos en 2015 y uno en 2016.

Sin embargo la administración de Miguel Ángel Yunes, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas le asignó el contrato SIOP-OP-PF-118/2018-DGCCYCE, por 90 millones 817 mil 573 pesos y por concepto de pavimentaciones y obras de drenaje en los municipios de Zozocolco de Hidalgo, Coyutla, Mecatlán y Filomeno Mata.

La lista de proveedores descartados continúa con "Grupo de Servicios GAMYT S.A. de C.V.", con domicilio en 16 de Septiembre 27 de Álamo y con un supuesto adeudo de 1 millón 614 mil 164 pesos. Como socio mayoritario de la razón social destaca Tiburcio Herrera Apolinar, y como administradores únicos fungen los hermanos Gabriel Zahair y Miguel Zehir Herrera Jacobo.

Este último resultó seleccionado para desempeñar el cargo de "extensionista" al servicio de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SEDARPA) en julio de 2018, según información pública.

Además de fungir como socio de "Grupo de Servicios GAMYT S.A. de C.V.", Tiburcio Herrera Apolinar es representante legal de "Construcción, Supervisión, y Servicios Especializados HEAT S.A.", así como de "GRUPO H Y SERVICIOS MIGATYH, S.A DE C.V" y de "EVERYBODY THE SERVICES H&J OF THE GULF SA DE CV".

En los últimos dos años, las tres compañías citadas recibieron contratos por 7 millones 647 mil 390.78 pesos con el ayuntamiento de Ixhuatlán de Madero, encabezado por Ader García Escalante, del Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional.

El Gobierno de Veracruz además descartó a "Constructora e Inmobiliaria Heyro S.A. de C.V", supuesta acreedora de un millón 071 mil 210 pesos. En esta funge como socia Dulce Sugey Reyes Landa, y como accionista mayoritario Mytshunory Hassan Reyes de Cortés Landa.

Este último, junto con su hermano, Jhossy-Ann Reyes de Cortes Landa participaron en convocatorias, licitaciones y concursos de obra tanto en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud.

Esto por medio de dos empresas Constructora e Inmobiliaria HEYRO S.A. de C.V., así como Infraestructura y Construcción LUMSSY S.A. de C., en concursos simultáneos por contratos con el gobierno de Veracruz.

Otro monto descartado corresponde a 4 millones 365 mil 390 pesos reclamado por "D.E. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.", sociedad integrada al 50 y 50 por ciento por Miguel Catemaxca Pelayo y Anselmo Alarcón Elvira, y como representante legal Pedro Catemaxca Pelayo.

Pedro Catemaxca Pelayo igual funge como proveedor de suministro de equipos de cómputo del padrón del Instituto Veracruzano del Deporte y de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Su hermano Miguel destaca en la lista de militantes del Partido de la Revolución Democrática en Ixhuatlán de Madero.

La SIOP desestimó a Desarrollo Regional Consultores S.C, empresa que reclama un adeudo de 2 millones 319 mil 971 pesos. Esta última cuenta con domicilio en Gobernador José Guadalupe Covarrubias de la alcaldía Miguel Hidalgo de Ciudad de México y su representante legal es Juan Carlos Hernández Ramírez.

Sin embargo en el contrato SIOP-PS-PE-010/2018-DGPPPOP, por un monto de 3 millones 640 mil pesos y emitido por la SIOP el 14 de septiembre de 2018, funge como apoderado legal Armando Aguirre Ezquerro. Dicho convenio ampara la prestación del servicio de elaboración de Notas Técnicas de la cartera de proyectos de la Secretaría de Infraestructura.

La SIOP descartó además el reclamo de 218 millones 622 mil 427 pesos de la empresa "Compañía Constructora del Sureste S.A. de C.V.", razón social a nombre de Juana Ríos Palomino, quien es a la vez accionista y administradora única de "Constructora Goli S.A. de C.V.", compañía que reclama 16 millones 338 mil 006 pesos.

Esta última estuvo involucrada en un escándalo con prestanombres del entonces gobernador de Oaxaca, José Murat Casab, en licitaciones de obra en los estados de Oaxaca y Chiapas. Medios de comunicación de ambas entidades señalaron a "Goli S.A. de C.V." de tener vínculos con Murat Casab, actualmente alejado del servicio público.

La SIOP también desechó el monto de 32 millones 236 mil 186 pesos reclamado por Grupo Corporativo Urbis S.A. de C.V. y uno más de 6 millones 614 mil 629 pesos reclamado por el proveedor Óscar Pérez Macay, con domicilio en Andador B 85, colonia Santa Regina de Poza Rica.

La dependencia desestimó a Comercializadora y Constructora GORA S.A de C.V., solicitante de un pago de 260 mil 192 pesos, integrada por la sociedad de Efrén Barradas Hernández y Carlos Alberto Escalera González.

En el caso de la empresa, recibió un contrato con la Secretaría de Salud por la prestación del servicio subrogado de alimentos y bebidas para la red hospitalaria de servicios de salud de Veracruz por el periodo del 04 de junio de 2016 al 31 de diciembre 2016, por un monto de 18 millones 514 mil pesos.

Sin embargo, Efrén Barradas Hernández aparece en los archivos de la Secretaría de Seguridad Pública como concesionario del servicio de transporte público, y como dirigente del Sindicato del Autotransporte de Materiales para Construcción y Carga en General del estado de Veracruz, con número de toma de nota R-1656/992/Secc.97 de la Secretaría del Trabajo y militante en activo del Partido Revolucionario Institucional.

Finalmente la SIOP descartó un monto de 2 millones 186 mil 133 pesos de "Construcción y Maquinaria Eyasa S. de R.L. de C.V.", a nombre de Julio Enrique García Martínez, expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.