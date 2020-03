Comercios abren en contingencia por coronavirus, pero sin clientes

Veracruz, Ver.- Las calles del Centro Histórico, el zócalo y malecón del puerto de Veracruz lucen casi desiertas.

Tras seis días de haberse implementado la cuarentena por el coronavirus en el estado de Veracruz, los comerciantes registraron una baja de más del 50 por ciento en sus ventas.

Paradas de autobuses, estacionamientos y las principales avenidas del centro de la ciudad lucen semi vacías.

En la zona de mercados se percibe un ambiente tranquilo, sin el bullicio de los vendedores ambulantes, ni la gran cantidad de personas que transitan todos los días por esos lugares.

La mayoría de los negocios se encuentran abiertos, aunque en su interior estén vacíos y los únicos presentes sean los empleados, ya que a ellos no se les ha dado la indicación de quedarse en casa, la necesidad no se los permitió.

En la esquina de Independencia y Esteban Morales se encuentra el puesto de cócteles de frutas de Verónica, que al momento que corta en trozos una sandía y la pone dentro de un vaso, comenta que desde hace seis días la venta disminuyó.

Es la 1:00 de la tarde y el estante donde tiene todos sus productos aún se encuentra lleno.

Para ella lo del coronavirus es un simple "invento del Gobierno", "una conspiración", incluso dice que si esto fuera real, ella no tendría permitido tomarse unas "vacaciones" y quedarse en casa pues sus hijos no tendrían qué comer.

Al preguntarle si está tomando algunas medidas de higiene, dice que las de siempre: el uso habitual del gel antibacterial, cubrebocas y guantes, como es costumbre para los vendedores de comida.

Después de varias horas, por fin llegó un cliente y a quien da prioridad sobre la entrevista. Ella considera más importante atender a la persona pues le dejará un ingreso.

NEGOCIOS DE COMIDA, LOS MÁS AFECTADOS

Cerca del Palacio Federal de Veracruz, se encuentra el puesto de comida de la señora Benítez, una mujer de 55 años de edad con apariencia amable, quien no oculta el semblante de preocupación. La vendedora asegura que, como el día anterior, se le quedará la mayor parte de comida que traía para vender.

Esto, ante la ausencia de escolares y trabajadores que optan por comer en su local.

"Tengo toda la comida, se me quedaron los chiles rellenos, tacos dorados, los guisos y pues eso ya es para la casa, para comer porque si no se va a echar a perder y esa comida ya no se puede volver a traer para que se venda"

Isaac López tiene su pequeño puesto de tacos ubicado en las calles Hidalgo y Hernán Cortés, uno de los lugares más concurridos y transitados de la zona de mercados.

Cabe resaltar que por este sitio es difícil caminar por el tumulto de personas que diariamente pasa por ahí, pero hora solo circulan menos de la mitad de las que se acostumbra.

El próximo mes, Issac cumplirá 50 años con su negocio y asegura que desde el 2009 no se había registrado una situación similar, pero argumenta que en aquella ocasión no hubo tantas pérdidas como las que ahora. Ha pensado en cerrar los días que la contingencia dure.

De ese negoció Isaac da empleo a seis personas, además de los proveedores que le vende verduras, el refresco y carne, toda una cadena de trabajadores que se están viendo afectados por el Covid-19.

"Definitivamente yo creo que vamos a tener que cerrar, mínimo como 15 días porque no creo que la economía se active rápidamente"

El coronavirus no solo representa un golpe para la salud de los veracruzanos, sino también un duro golpe a la economía de miles de familias que viven al día.

ygr