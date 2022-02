Comerciantes se oponen a demolición de mercado en Minatitlán

MINATITLÁN, VER. – Comerciantes del mercado Popular Solidaridad de Minatitlán se manifestaron la tarde de este martes 8 de enero para rechazar los trabajos de rehabilitación de este centro de abasto, como parte de las acciones para su rehabilitación.

Durante la administración municipal pasada, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) autorizó recursos para que se incluyera esta obra dentro del paquete de obras federales para este municipio sureño.

Sin embargo, algunos locatarios se oponen a la destrucción de los espacios, bajo el argumento de que perderán algunas áreas que han habilitado por su cuenta, además, de que tendrían que moverse de forma temporal de sus espacios.

Fueron cerca de 50 comerciantes los que se apostaron afuera del ayuntamiento, donde exigieron la presencia de las autoridades municipales para escuchar su petición.

"No estamos en contra del proyecto ni de la mejora de Mina, pero queremos que todo sea de la manera más honesta y transparente; una vez entraron los empleados municipales a medir sin que nos avisen y están mal", afirmó uno de los inconformes.

De continuar con este rechazo, los representantes de la SEDATU señalaron que el proyecto podría cancelarse.

"Todo mundo se asume dirigente dentro del mercado, el problema es que no reciben la información correcta y así no se puede entablar un buen diálogo; no esta dentro del ayuntamiento reprimirlos y de continuar con esta postura y no hay consenso no podemos hacer nada", indicó el director de gobernación municipal Alfredo Carmona Capetillo.

Después de casi una hora de manifestarse, los locatarios se retiraron del palacio municipal.