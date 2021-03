Comerciantes del Campo Amor resisten las bajas ventas y pandemia

Después de permanecer seis meses en confinamiento, Emilio volvió a instalar su local de verduras en la zona de mercados de Veracruz, al igual que otros comerciantes que se ubican en la calle Úrsulo Galván frente al hotel Campo Amor.

Paulatinamente volvieron a ocupar los espacios que a inicios de la emergencia sanitaria permanecían vacíos.

La necesidad y la falta de ingresos orillaron a Emilio a que regresara a trabajar. Vive en el municipio de Medellín y todos los días sale de su casa a las 5:00 am para llegar al puerto a vender el producto que cosecha.

El tiempo de traslado desde su hogar le lleva aproximadamente media hora. Después de llegar coloca un paraguas que durante toda la mañana lo protegerá del sol; su turno acaba a las dos de la tarde, para ganar en promedio 300 pesos o hasta 500 en días buenos, afirma.

Ahora, por causa de la pandemia las ventas bajaron, pese a que antes ya registraban pocas entradas, debido a la gran demanda de comerciantes que se dedican a este sector, sin embargo, el covid disminuyó el poco mercado que tenían.

Hay veces en las que, dice, el producto que tiene se le queda rezagado, por lo cual, en algunas ocasiones se le echa a perder o por el contrario lo suele dar más barato para sacar algo de ganancia.

"Con esto de la pandemia nos vino a impactar y estamos hablando que del 100 por ciento nos pegó un 40 y peor tantito cuando nos cierran las vialidades, que se nos baja hasta el 60 por ciento", aseguró.

El cierre de calles es otro de los factores que asegura los afectó, pues muchos de sus clientes preferían irse a los supermercados que entrar a la zona de mercados para evitar el tráfico. Esas fueron las principales razones por las que decidió ausentarse de su trabajo por seis meses.

El campo, segunda opción para comerciantes

Durante todo ese tiempo se dedicó a seguir trabajando en el campo, de la producción de verduras, pero comenta que eso no fue suficiente, los ahorros que tenía para que él y su esposa siguieran subsistiendo se le terminaron, por lo que en octubre reanudó sus actividades.

Con gel antibacterial, cubrebocas y sana distancia procura atender a sus clientes, pues reconoce que no le gustaría contraer el virus.

"Muchas amistades de ahí de mi zona fueron afectadas, desgraciadamente hay mucha gente incrédula y no trae las medidas de precaución y anda como si nada. Esto es serio lo que está pasando", argumentó.

Pese a no contar con ninguna enfermedad que lo ponga en riesgo, dice que más vale prevenir que lamentar y de la misma forma cuida a su familia para no llegarla a contagiar, pues admite que ya tuvo personas cercanas que padecieron el virus.

A sus 75 José sigue trabajando pese a riesgo de contraer covid

El semblante de José se nota cansado, mientras se refugia del sol ofrece los pocos productos que tiene a sus clientes. En cinco rejas de madera colocó las calabazas, nopales y crucetillo que extrajo de su propio huerto.

Al igual que Emilio, la necesidad lo hizo regresar a pesar de formar parte de uno de los sectores con más riesgo a tener complicaciones por covid.

"Tengo que trabajar, es nuestro único trabajo, el tiempo en el que estuvimos en confinamiento estuvimos luchando, haya en el rancho. Ahorita hay veces que no hay nada, nos vamos vacíos", lamentó.

Como cientos de adultos mayores, José está en espera de la vacuna contra el covid, pues afirma tener miedo a contraer el virus, pero también comenta que no puede quedarse todo el tiempo en casa.

Pese a que recibe el apoyo que el gobierno le da a los adultos mayores, confiesa que hay veces que es insuficiente para cubrir todos los gastos de medicamentos y otros insumos que él y su esposa requieren.

Veracruz, entre las entidades con más personas ocupadas en el campo

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 5.5 millones de personas trabajan en el campo; 56 por ciento son agricultores y 44 son trabajadores agrícolas de apoyo (peones y jornaleros).

En el medio rural habitan 24 millones de mexicanos, seis estados del país concentran el mayor número de personas que viven en estas zonas: Veracruz, 12.1 por ciento; Chiapas, 11.9; Puebla, 11.1; Oaxaca, 9.1; Guerrero, 7.4; y Michoacán, 7.1.

Entre las entidades con mayor porcentaje de población ocupada están: Chiapas, 33.8 por ciento; Oaxaca, 30.2; Guerrero, 28.9; Puebla, 23.5; y Veracruz: 21.7.

Pese a la emergencia sanitaria por el covid el campo mexicano registró un crecimiento de 2.7 por ciento al tercer trimestre del 2020, de tal forma que la balanza comercial agroalimentaria se ha mantenido con un superávit que, de enero a agosto, alcanzó ocho mil 839 millones de dólares, es decir, un incremento de 31 por ciento a tasa anual.

Este incremento se debe también a que muchos campesinos como Emilio y José no pueden quedarse en confinamiento por la necesidad que los obliga salir todos los días no solo a trabajar en sus parcelas, sino también a vender sus productos para así tener más ingresos y no malbaratar su mercancía.

