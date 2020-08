Comerciantes de Coatza se manifiestan en contra de los cierres viales

Coatzacoalcos Ver. – Bajo el argumento de que las ventas continúan desplomándose y que algunos ya han cerrado, comerciantes establecidos en el centro de Coatzacoalcos se manifestaron la mañana de este sábado 15 de agosto, para solicitar a las autoridades que se detengan los cierres de las calles que conectan a este punto de la ciudad.

Eran al menos 40 propietarios de restaurantes, estéticas, tiendas de regalos, zapaterías, y de ropa, los que se apostaron sobre la avenida Ignacio de la Llave para dar a conocer que sus ventas están por debajo del 30 por ciento desde marzo pasado. Y aseguran que cuando se cierran las calles llegan al 10 por ciento, o incluso a no vender nada.

"Nos vienen cerrando el paso vehicular con las vallas y pues nuestros clientes no pueden entrar. Cuando nuestro alcalde o las autoridades dicen que van a cerrar el centro asustan a nuestros clientes, ya no vienen nuestros clientes al centro, nada más con el centro de poner un aviso en las redes o en la prensa y nuestras ventas caen aún más", indicó Eduardo Campos Gómez, propietario de una tienda de regalos y ex, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO).

Cabe mencionar que los comerciantes se habían organizado para retirar las vallas que comúnmente se colocan en diferentes avenidas los fines de semana como parte de las acciones para reducir aglomeraciones, sin embargo, debido a que Coatzacoalcos pasó al color naranja del semáforo covid, ya no se aplicó esta medida.

"El operativo no esta resultando tan favorable, comparado con el daño que están generando a los comercios donde no hay aglomeraciones. Donde hay aglomeración es en los bancos, en los mercados y en otros lugares", reclamó Campos Gómez.

Aseguraron que desde que fueron notificados por las autoridades sanitarias, han cumplido con todas las indicaciones y medidas como son la toma de temperatura, uso de gel antibacterial, limpieza constante de sus inmuebles y evitar que varias personas ingresen.

20 negocios del centro han cerrado en lo que va del año

Durante la manifestación, señalaron que al menos 20 comercios que se encontraban en el centro de la ciudad han cerrado de forma definitiva en lo que va del año, aunque no todos han sido por causa de la pandemia.

"Es una forma de decirle a las autoridades que esto no funciona, les hicimos unas propuestas al ayuntamiento porque no solo se trata de señalar, y le sugerimos que ya no pongan a los elementos de seguridad en las vallas, esos elementos deberían estar patrullando las calles, en los mercados y bancos, paradas de camión, exhortando a los ciudadanos que no porten cubrebocas a que los usen", expresó otro comerciante de apellido Soberanis, dueño de una juguetería.

Aun cuando las indicaciones de cierres son emitidas por el gobierno del estado, afirmaron que no permitirán más cierres a las calles del centro de la ciudad, pues de lo contrario se verán obligados a bajar sus cortinas.