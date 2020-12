Colectivos decoran árbol navideño en honor a desaparecidos, en Xalapa

XALAPA, VER.- Integrantes de los colectivos Familiares enlaces Xalapa, Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz y Familiares en búsqueda María Herrera Xalapa, se reunieron en el parque Juárez para decorar un árbol de navidad en honor a sus hijos desaparecidos.

Fabiola Pensado Barrera, quien busca a su hijo Argenis Yosimar Pensado Barrera, desaparecido en Xalapa desde marzo de 2014, señaló que este es el primer año que el ayuntamiento de Xalapa les permite hacer uso de un espacio céntrico de la capital.

"Es significativo para nosotros porque nunca nos habían dado un espacio tan céntrico, siempre lo hacíamos en Los Lagos o en otros lugares. Pedimos apoyo al ayuntamiento y accedieron."

Los colectivos procedieron a adornar el árbol con al menos 46 fotografías de sus familiares desaparecidos en forma de esferas. "Son 46 fotografías por lo pronto de nuestros muchachos, pero faltan muchas más".

Los miembros de los colectivos exigen mayor celeridad a las autoridades encargadas de la búsqueda e identificación de personas. Con el árbol de navidad buscan dar un mensaje a la sociedad, "Volteen a vernos, a cualquiera le puede pasar", dijo Fabiola.

A raíz de la última reunión entre los colectivos de búsqueda y la Fiscalía General del Estado, señalaron que muchos miembros de los colectivos no asistieron, debido a su inconformidad. "No asistimos por saber que darían un informe, y muchos nos preguntamos qué avances van a dar, si en un año no se hizo nada".

En el estado de Veracruz, apuntaló, solo hay 3 fiscales especializados en casos de desaparición o desaparición forzada.