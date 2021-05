Colaboradores malinforman a Cuitláhuac sobre temas de seguridad: PT

XALAPA, VER. - Vicente Aguilar, coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT) en Veracruz, no duda en calificar como un hombre honesto y serio al gobernador, Cuitláhuac García. No obstante, también advierte que hay secretarios de despacho que ponen en riesgo su mandato, así como el proyecto de la Cuarta Transformación.

En entrevista con La Silla Rota, el aliado de Morena alerta al mandatario sobre imprecisiones a la hora de abordar temas de seguridad. Y aunque no da nombres, sí responsabiliza "a dos o tres" colaboradores cercanos de dotarle de información que él califica como inexacta.

Aguilar también opina sobre los enroques que fueron necesarios para que fraguara la alianza híbrida con Morena y el PVEM, y de la violencia política en este periodo electoral que mantiene a Veracruz como primer lugar nacional con 14 políticos asesinados y 31 agredidos en los últimos ocho meses.

Sobre este último tema, Aguilar reconoce que seis militantes de su partido han recibido amenazas para renunciar a sus aspiraciones. Dos de ellos, incluso, fueron objeto de agresiones.

"Es preocupante que Seguridad Pública no se meta al cien. Sé que no es fácil, pero si empiezan a trabajar los tres niveles de gobierno coordinados pueden operar por zonas y ahuyentar a la delincuencia", dicen al inicio de 20 minutos frente a la grabadora.

La primera agresión contra militantes del PT se registró el 15 de febrero de 2021 en Texistepec, ubicado al sur de Veracruz, donde fue baleada la casa del candidato a la alcaldía, José Luis Flores Subiaur.

El hecho más reciente ocurrió la noche del ocho de mayo, al otro extremo del estado, en Chalma. Allí, Fernando Argüelles, candidato a la alcaldía, y su escolta, fueron emboscados por hombres encapuchados que dispararon contra el vehículo donde viajaban.

El petista y su chofer, Jorge Hernández Paulin, fueron golpeados y posteriormente internados en un hospital de Hidalgo a causa de lesiones. Al político le habrían advertido: "O renuncias o te matamos", dijo Vicente Aguilar.

"Hay un acuerdo de civilidad firmado por distintos partidos donde le dimos la confianza a Seguridad Pública y a los entes de gobierno. Si tienen localizado donde está la delincuencia deben actuar", señala el entrevistado y cita el Acuerdo por la Democracia firmado el pasado 22 de marzo por distintas corrientes políticas.

¿HA HABIDO RENUNCIAS A CANDIDATURAS EN SU PARTIDO A CAUSA DE AMENAZAS?; OTROS DIRIGENTES HAN DICHO QUE SÍ

No, de nosotros no. Es respetuoso para quienes lo han hecho. Nosotros les decimos a nuestros candidatos que no salgan tan temprano a campañas ni regresen tan de noche.

El gobernador dijo en una rueda de prensa reciente que no permitirán malandros de candidatos ni candidatos de malandros. ¿El PT tiene candidatos con estas cartas?

"El PT se preocupó por revisar los perfiles de los aspirantes; esperamos que se nos haya pasado ninguno. En Misantla sabemos que el alcalde panista tiene control férreo sobre la policía y más; un control brutal. Hay municipios en la sierra de Zongolica donde igual".

Vicente Aguilar ve como necesario desarmar a policías municipales que muestren contubernio con la delincuencia y hasta presionen a adversarios políticos de cara a la contienda del próximo seis de junio.

Además, cita ejemplos: "En Alto Lucero la policía municipal protege al candidato del PRI; en La Antigua protege al candidato del PAN. Esas no son buenas señales. Si es necesario desarmar a policías, que también están de acuerdo con la delincuencia, pues que los desarmen".

No obstante, acota, "no se tiene que basar la justicia en asegunes; tienen que buscar certeza. Si la policía está haciendo algo indebido, es correcto. Pero si se equivocan la sociedad no queda contenta. Porque queda en duda todo, o era un golpe político o no era y se equivocó la policía".

El político de izquierda cita como ejemplo lo ocurrido en Orizaba el pasado 13 de febrero cuando al Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desarmó a la policía local. Tras ese suceso, el alcalde priista, Igor Rojí, solicitó audiencia con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y todos los elementos fueron reincorporados a su base.

En aquella ocasión, dos policías fueron detenidos e imputados por ultrajes a la autoridad, sin embargo, recobraron su libertad luego de que un juez de control calificara como ilegal sus capturas. Los oficiales acusaron públicamente haber sido torturados, por lo que además interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

"Tampoco se vale que hagan imputaciones a policías para después pedirles una disculpa; porque no, no puede ser. Tienen que tener su información correcta, porque si no, no estamos hablando de democracia".

BUENO, PERO SI HAY ERRORES, EL PORTAVOZ DE ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD ES EL GOBERNADOR. ¿LE AFECTAN ESTAS POSIBLES IMPRECISIONES?

"Sí, es indudable. Tenemos un gobernador que le echa los kilos, con una filosofía diferente, preocupado por el proyecto de nación. Es un hombre que no es corrupto; es trabajador, es serio, honesto, pero dos o tres de su gabinete puede que lo estén mal informando. Estos colaboradores, quizá sí hacen esfuerzos, porque se ve, pero no les alcanza".

Y agrega: "(Esas acciones) pueden afectar al gobierno de la Cuarta Transformación y de la propia alianza.

Su respuesta da pauta al tema: la alianza híbrida en Veracruz "Juntos Haremos Historia", de la cual Vicente Aguilar llegó a inconformarse al considerar a la hora de la distribución de candidaturas.

La coalición definió el pasado 28 de enero que competirá en 28 de 30 distritos locales. Morena designará 18 candidaturas de diputados locales. El Partido Verde lo hará en cinco y el PT en cinco. En lo que respecta a ayuntamientos, Morena encabezará la coalición en 74, PVEM en 37 y PT 33.

EN ALGÚN MOMENTO USTED AMAGÓ CON IR SOLOS PORQUE NO ERAN CORRESPONDIDOS CON EL NÚMERO DE CANDIDATURAS, ¿QUÉ LE HIZO CAMBIAR DE OPINIÓN?, SE LE CUESTIONA.

"En una alianza todos ganamos, todos perdemos. El PT siempre ha apoyado a López Obrador, admiramos su lucha. Yo me inconformé porque no nos tocó ninguna candidatura a diputado federal, donde encabezaremos la alianza. Se sentía muy fríos a los compañeros de Morena en el estado.

USTED NO FIGURA ENTRE LAS POSICIONES PLURINOMINALES A DIPUTADO LOCAL, PERO SÍ COMO REGIDOR PRIMERO EN XALAPA.

"Nunca me ha llamado la atención de ser diputado. Sí, ahí me apuntaron por mandato federal (en la regiduría 1). Son ya 16 años dirigiendo el partido, formando cuadros".

Con un semblante fresco, Vicente Aguilar comparte la meta del PT en Veracruz: Ganar 20 alcaldías y obtener dos diputaciones locales por la vía plurinominal.

¿Y CÓMO CALIFICA A LA ALIANZA PAN-PRI-PRD?

"Esa alianza híbrida la sociedad la tiene que calificar. Se respeta; que les vaya bien a todos. La derecha tiene todo el derecho de actuar y en algunos lugares nos van a ganar por falta de unidad en nosotros. Obviamente nosotros vamos a ganar mayoría en congresos y alcaldías", concluye.

am