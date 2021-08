Coatzacoalcos, Xalapa y Córdoba: Las ciudades donde más se denuncia acoso y hostigamiento sexual

Coatzacoalcos, Xalapa y Córdoba son los municipios que concentran la mayor cantidad de denuncias por acoso y hostigamiento sexual en el estado de Veracruz, según indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

En el conteo que realiza la dependencia federal sobre las carpetas de investigación abiertas en las fiscalías estatales, detalla que esos tres municipios concentran 50 por ciento de los casos registrados hasta septiembre del 2019.

Sin embargo, solo existen denuncias por estos dos delitos en 28 de los 212 municipios del estado de Veracruz, cifra que ubica a la entidad en el sitio 17 a nivel nacional por incidencia de acoso y hostigamiento sexual.

Ana Irene Muro Lagunes, fundadora del Frente Amplio de Mujeres, señaló que el que este tipo de delitos no sean denunciados en otras ciudades de Veracruz no significa que no existan.

Muestra de lo anterior son las protestas públicas que alumnas de la Universidad Veracruzana (UV) han encabezado en la región de Xalapa, Veracruz y Boca del Río, las zonas de mayor concentración estudiantil de esa casa de estudios.

Muro Lagunes afirmó que el acoso y hostigamiento sexual es una conducta arraiga en el estado de Veracruz, pero que no es denunciado porque fue normalizado por las mujeres, muchas desconocen sus derechos y en el caso de las que se atreven a presentar una denuncia son revictimizadas por las instituciones que se suponen deberían garantizar la procuración de justicia.

Acoso en todas partes

La especialista aseveró que, contrario a lo que podría suponerse, el acoso y hostigamiento sexual no es un comportamiento que ocurra únicamente en la calle o espacios públicos.

En espacios como el hogar, escuelas, centros laborales e iglesias es común que las mujeres sean víctimas de estos ataques, debido a que los agresores, comúnmente, gozan de una posición de poder y, las víctimas, un estado vulnerable.

“El acosador se va aprovechar de que puede tener el control de la situación, que la víctima por necesidad o por miedo es probable que no lo enfrente, por eso es que encontramos desde aquel acoso callejero de los piropos y las miradas, hasta el que ocurre de parte de los padres o los tíos en la casa, el del jefe o compañeros de trabajo, el de profesores en escuelas y, tengo que decirlo, en templos e iglesias”, declaró la especialista.

Pese a anterior, la zona conurbada Veracruz-Boca del Río no existen denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por acoso u hostigamiento sexual, a pesar de que en ambas ciudades existen registros de otros delitos violentos en contra de mujeres como violación, abuso sexual y feminicidios.

El reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública detalla que en todo el estado de Veracruz ocurrieron, entre enero y septiembre de este año, 31 denuncias de acoso sexual y 35 de hostigamiento.

En el municipio de Coatzacoalcos se denunciaron ocho casos de acoso y ocho de hostigamiento sexual; le sigue en el conteo la capital del estado, en donde se presentaron tres denuncias por acoso y ocho por hostigamiento; mientras que en Córdoba en ambos delitos ocurrieron tres casos.

Otros municipios en donde se denunciaron estos delitos fueron Acayucan, Tierra Bllanca, Minatitlán y Orizaba, aunque en estos solo dos casos. Mientras que localidades como Amatlán, Tlacotalpan, Papantla, Fortín, Cosamaloapan y Martínez de la Torre, solo ocurrió un caso.

Faltan protocolos

Ana Irene Muro Lagunes aseveró que la revictimización que existe en las dependencias procuradoras de justicia y la falta de conocimiento de las mujeres sobre su derecho a una vida libre de violencia son las causas por las que no se presenta una denuncia.

“He visto como las mujeres que son víctimas de acoso, o de otro delito sexual, es trata con mucha frialdad cuando llegan al Ministerio Público, lo primero que hacen es decirles que ellas tuvieron la culpa, que ellas se visten de tal forma, o que ellas propiciaron el ataque.

“Otro aspecto es que las mujeres no saben donde denunciar o no saben, en la mayoría de los casos, que el acoso y hostigamiento sexual es un delito”, declaró la especialista.

Muro Lagunes aseveró que es necesaria la implementación de protocolos que atiendan de manera integral a las víctimas que se presentan ante la FGE para promover una denuncia.

“Alguien que sea especializado en temas de agresiones sexuales, que puedan llegar acompañar a la víctima, que en ese momento enfrenta un rompimiento en su moralidad”, agregó.

Pero al mismo tiempo, la especialista dijo que la sociedad civil organizada debe tener una mayor participación para exigir a las autoridades justicia y propiciar acciones preventivas contra este tipo de delitos, tales como acompañar a las víctimas, fortalecer la educación e identificar zonas de riesgo.

Protestas en la UV

A pesar de la falta de denuncias formales por acoso y hostigamiento sexual ante la Fiscalía General del Estado u otro organismo, las protestas públicas por este delito se incrementaron en la última semana.

El 12 de noviembre, alumnos de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana (UV) en Xalapa, se manifestaron de manera pacífica por los casos de acoso que experimentan por parte de docentes y personal administrativo.

Pancartas con diversos mensajes fueron pegadas al interior del plantel para denunciar la omisión por parte de las autoridades de esa facultad, especialmente de su director, que ha sido informado sobre estos casos y hasta ahora no ha hecho nada para ponerles fin.

Uno de los estudiantes narró que han documentado al menos 20 casos de acoso sexual y hostigamiento contra alumnas y alumnos, que son tocados sin consentimiento durante las clases o son presionados para verse con sus maestros fuera del horario escolar.

La rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara González, dijo en ese momento que había casos donde jóvenes acusan a maestros de acoso y no es real.

"No siempre concluyen en rescisión, pero algunos sí han concluido en eso; otros en suspensiones temporales, unos con un exhorto, pero lamentablemente hemos identificado que hay algunas jóvenes que señalan a maestros que las reprueban de un tema de acoso cuando no es real".

Lo anterior generó la reacción de la comunidad estudiantil, ya que alumnas de la región Boca del Río se manifestaron en el campus Mocambo en contra del acoso sexual, durante un evento oficial que encabezaba la rectora Sara Ladrón de Guevara.

Durante la protesta hubo un intercambio de discursos entre la rectora y una de las alumnas que participaba en la manifestación, quien exigió que se investigaran los casos denunciados.