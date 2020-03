Coatzacoalcos: Bares realizan filtro sanitario en vez de cerrar

Antes de sentarse en las pequeñas mesas y pedir una cerveza bien helada acompañada de su tradicional botana, los clientes tienen que comprobar si no padecen fiebre, tos o congestión nasal, pues de lo contrario no se les otorgará el servicio.

Se trata del filtro sanitario que decidieron implementar algunos bares de Coatzacoalcos, para evitar contagios de covid -19, entre sus clientes, en lugar bajar sus cortinas.

"Nosotros pasamos la prueba y aquí estamos disfrutando nuestra chela", grita un cliente de este bar.

Y es que mientras algunos centros nocturnos y cantinas optaron por cerrar de forma temporal desde esta semana como medida preventiva, otros dueños como Coban (quien omitió sus apellidos), argumentan que no pueden hacerlo pues se verían seriamente afectados en su economía y dejarían sin empleo a sus trabajadores.

"No podemos cerrar porque vivimos al día, tengo empleados y al cerrar no tengo para solventar sus pagos y ellos trabajan para mantener a sus familias. Por eso lo primero que hacemos es que cuando llegan les damos el gel antibacterial y les tomamos la temperatura; aquellas personas que tengan más de 37 grados, que no nos ha tocado, no les damos el servicio por seguridad", afirmó la responsable de uno de los bares más antiguos de la ciudad.

Durante un recorrido realizado por el equipo de La Silla Rota Veracruz, comprobamos que algunos establecimientos ubicados en el centro y malecón costero, colocaron letreros donde se lee lo siguiente:

"Cerrado por el covid-19, por seguridad de nuestros clientes".

Sin embargo, el resto de negocios como él que visitamos, decidió continuar operando de forma normal, aunque desinfectaron barras, mesas y utensilios de cocina; además de entregar gel antibacterial a empleados y consumidores.

"Ya en nuestra página oficial que es Aquí Está Lucas, pusimos un comunicado que de acuerdo a las medidas de prevención optamos por hacer eso, para que no las tomemos por sorpresa", dijo la encargada.

Reiteró que en caso de que la autoridad municipal lo indique, cerrarán el establecimiento por completo.