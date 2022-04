CNDH pide a Senado llamar a cuentas a 3 alcaldes de Morena en Veracruz

XALAPA, VER.- La negativa de los anteriores alcaldes de Coatzacoalcos, Minatitlán y Mixtla de Altamirano por aceptar recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) puso en la mira del Senado de la República a los actuales gobiernos municipales.

La titular de la CNDH, María del Rosario Piedra, pidió que las autoridades municipales expliquen ante la Cámara de Senadores su negativa a acatar las recomendaciones, luego de que se acreditó que violaron derechos humanos de ciudadanos de los tres municipios administrados actualmente por Morena.

Veracruz ha estado en la mira de Rosario Piedra que de diciembre a la fecha emitió al menos tres recomendaciones al gobierno y la Fiscalía General del Estado por violaciones en la detención arbitraria de seis jóvenes en Xalapa; de July N, acusada de asesinato; y de José Manuel del Río Virgen, político de Movimiento Ciudadano y exfuncionario del Senado, acusado de homicidio.

Tanto el gobernador Cuitláhuac García Jiménez como la Fiscal General, Verónica Hernández Giadáns calificaron como "sospechosa" la premura con la que se atendieron las ultimas tres quejas que derivaron en un conjunto de recomendaciones, cuando hay denuncias que llevan años y no se atienden.

Unos días después de la queja del gobierno, la presidenta de la CNDH pidió al Senado llamar a comparecer a los presidentes municipales, todos ellos emanados del partido Morena, para responder a su negativa de atender la recomendación 49/2018, 53/2020 y la 54/2017.

Las primeras dos se entregaron a los alcaldes Víctor Rosaldo Carranza y Nicolás Reyes Álvarez, y la última se presentó al presidente del Concejo Ciudadano, Crispín Hernández Sánchez, los tres se negaron a aceptarla.

En el caso de Coatzacoalcos y Minatitlán los municipios fueron reconvenidos por la CNDH por discriminar a una persona portadora de VIH/Sida, a quien limitaron poder contar con una valoración médica, para trabajar como sexoservidora.

"Quedó demostrada la discriminación en el ámbito laboral, asociada a la forma como, en forma prejuiciosa y estigmatizante, se consideró al ciudadano, que presentó la queja, como riesgo para la colectividad, lo cual restringió toda posibilidad de hacer exigible su derecho al acceso al empleo, elegido modo de vida", dice el documento.

Por lo que se pidió al Ayuntamiento de Coatzacoalcos generar normas o políticas públicas para que la verificación sanitaria garanticen por un lado la inviolabilidad de la intimidad de las personas, forzándolas a realizarse pruebas de detección de VIH, y por el otro garantizar la igualdad real de oportunidades en el acceso al empleo, sin que las condiciones de salud, como el vivir con VIH, sea limitante para ello.

En el caso del municipio de Minatitlán, en febrero de 2016 se publicó el Reglamento de Salud y Asistencia vigente que en su capítulo: "De las meretrices" estipula claramente que las personas que se dediquen al trabajo sexual deben realizarse revisiones y exámenes clínicos, y una vez que arroje un estado de salud "sano" se le expedirá el carnet respectivo.

El 20 de marzo de 2018, el afectado presentó un escrito mediante el cual solicitó información respecto a las razones y fundamento legal por los cuales toda persona con VIH no puede laborar en discotecas, centros nocturnos, bares y cantinas, sin obtener una respuesta de la autoridad.

Por lo anterior, se pidió al Senado llamar a los Presidentes Municipales de Coatzacoalcos y Minatitlán, a comparecer, a efecto de que expliquen el motivo de la negativa a aceptar la Recomendación 53/2020 de la CNDH.

En el caso de Mixtla de Altamirano se pidió al presidente del extinto concejo municipal resarcir el daño de un adulto mayor de 83 años, a quien se le afectó su parcela con la "rehabilitación del camino rural Cuahuthajapa-Zacatilica", reparado en 2016.

Sin la autorización de los dueños del predio se usó maquinaria pesada que generó la ruptura de la alambrada de púas, la pérdida de diversos plantíos de café, zapote negro, plátano; y destruyó árboles de cedro, jonote y coyolillo".

En respuesta a la petición de reparar el daño del ciudadano, las autoridades del municipio dijeron que no aceptaban la recomendación porque los hechos, motivo de la queja, no eran propios de su administración, que los servidores públicos de quienes se quejaron ya no laboraban para esa municipalidad.

Mixtla de Altamirano es administrado por la morenista Norma Estela Sánchez Hernández, hermanda del presidente del Concejo Municipal que se negó a aceptar la recomendación de la CNDH.