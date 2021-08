Club Rotario exige justicia para Samara, en Xalapa y Veracruz

Miembros del Club Rotario realizaron manifestaciones pacíficas en la Plaza Lerdo de la ciudad de Xalapa y en un monumento de la institución ubicado en el boulevard Miguel Alemán esq. Vicente Fox en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Los compañeros y amigos de la nutrióloga de 28 años, quien fuera hallada sin vida tras 14 días de búsqueda, reiteraron que, además de honrar su memoria, solicitan que las autoridades del estado no abandonen el caso y tomen medidas para impedir otro hecho similar en Veracruz.

"En este momento lo que estamos buscando es que se siga visibilizando el caso, que no se dé por concluido, que no se dé carpetazo. Pedimos a las autoridades que sigan apoyándonos como nos han apoyado hasta ahorita. Nos han apoyado y sabemos que han actuado bajo la ley y toda la norma, pero pedimos que no se pierda el caso", pidió Mario Domínguez, amigo de la joven que desde la plaza pública describió a Samara como una líder que siempre se preocupaba por los demás.

"Las actividades decembrinas eran sus favoritas. Teníamos una que es Fábrica de Sonrisas. Está parada una actividad que pretendemos llevar 15 celulares a una comunidad de Perote para que sigan estudiando. Era un proyecto que está ahí (...) quedan pendientes y vamos a buscar terminarlos por ella", compartió.

El joven recordó que el fin de semana previo a su desaparición, Samara visitó a una familia de escasos recursos a la que brindó apoyo con motivo de las fiestas decembrinas, lo que dijo, es evidencia de las buenas acciones que la profesionista realizaba en representación del Club Rotario.

Al igual que Mario, otros miembros del Club participaron en la manifestación pacífica donde encendieron veladoras sobre el trazo de letras que forman el nombre de "Sam". En ese mismo espacio fueron colocados arreglos florales y letreros donde exigían justicia.

Samara Aurora Arroyo Lemarroy fue reportada como desaparecida el pasado 23 de diciembre, en el Puerto de Veracruz. No obstante y tras 14 días de búsqueda, la joven fue hallada sin vida en un domicilio del municipio de Actopan.

Familiares, amigos y conocidos de la nutrióloga le dieron el último adiós este 7 de enero, luego que sus restos arribaran cerca de las once de la mañana a su municipio natal de Jáltipan.

William "N", presunto instructor deportivo de la joven nutrióloga, es el único detenido por su presunta responsabilidad en el homicidio de la especialista que laboraba en la Unidad Médica de Alta Especialidad de la ciudad de Veracruz.

