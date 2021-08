Clérigo de Tolome ahora es señalado por agresión sexual a una menor de edad

Usuaria de red social denunció haber sido víctima de agresión sexual y verbal por parte del padre Martín Santillán, quien sería el mismo que en días pasados causó polémica por usar groserías como "regaño" hacía feligreses de iglesia en Tolome, Veracruz, perteneciente al municipio de Paso de Ovejas.

"Al ver de quién se trataba, se me salieron las lágrimas" escribe joven sobre el viral video que circula en redes.

Yadhira habría conocido al sacerdote cuando recién llegó a la iglesia que ella visitaba cuando tenía 14 años. Al poco tiempo el padre se dio a conocer por usar palabras altisonantes contra feligreses e incluso al dar misa. La joven cuenta que en ocasiones la llamó "pendeja", "burra" y "tonta" cuando ayudaba en actividades de la parroquia.

"Algunas personas se ofendían y otras solo se reían".

Santillán daba misa los domingos en distintas locaciones, y necesitaba ayuda, para lo cual Yadhira y madres lo acompañaron varias ocasiones. Fue en uno de los viajes que realizaron a solas que la joven sufriría agresión sexual. Según la denuncia, en una ocasión la acarició en la cara, después el abdomen y los pechos. Tiempo después, el sacerdote le tocaría las piernas "y demás", disculpándose con un "ay me equivoqué".

La joven dice haber estado asustada, y no denunció en su momento por miedo a que no le creyeran, ya que no era un comportamiento propio de la figura del sacerdote.

Harta, dice Yadhira, le pediría a su madre ya no visitar la iglesia, para así poder dejar de ver a su agresor "no sé qué habría pasado, nunca dije nada , me siento culpable porque no sé si esto se lo está haciendo a alguien más".

ygr